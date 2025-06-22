產業追蹤／五大力量 驅動融合發明

創新因連結而蓬勃發展，綜觀所有科學與工程領域的基礎研究至實際應用，新發明皆源自結合多元的跨界知識，例如：智慧型手機、筆記型電腦、醫療掃描儀和再生能源系統，都匯聚數學家、工程師、化學家和物理學家們專業知識的成果。

此類合作的關鍵，在於整合跨領域的技術和理念，「匯聚創新」的概念因此成為2025年全球百大創新機構報告的關注焦點。

科睿唯安的重點發現，60%最具影響力的融合發明來自僅0.01%申請專利保護的機構，為2025年全球百大創新機構報告的表揚對象。

科睿唯安每年彙編全球百大創新機構報告，表揚引領全球創新的頂尖機構，此報告分析數百萬件受保護的發明，藉此洞察創新領域的現況與未來展望，並強調融合創新對於智慧財產權創造、管理和保護所帶來的深遠影響。

在2025年的報告中，科睿唯安聚焦驅動高影響力發明與新技術誕生的五大宏觀力量，包括永續發展（Sustainability），即改變能源和資源生產、分配及利用方式；福祉提升（Wellbeing），即藉由製藥、醫療和文化技術增進人類健康；高效流動（Mobility），即實現更經濟實惠、安全、快速的貨物與人員流動；全面連結（Connectivity），即資料與資訊的基本傳輸、接收、轉換及儲存；自動化（Automation），即利用軟體、資料處理和人工智慧（AI）提升效率與生產力。匯整這些力量的發明，為開發企業及使用者創造顯著價值，而科睿唯安將這類技術融合的發明定義為重大影響力創新。

在過去25五年間，融合發明占全球總專利申請量15%；然而，透過科睿唯安為全球百大創新機構開發的評分系統發現，近四成最具影響力的發明集中於全球前0.5%的頂尖發明，以及融合發明的成長速度更是非融合發明的兩倍，顯現其日益驅動高價值的發明。

全球百大創新機構報告完整揭示未來成功的樣貌，以及2025年獲獎機構展現卓越表現的領域 — 掌握融合以驅動價值和影響力。

展望未來十年，超級連結將成為定義高影響力發明的主要標準，同時隨著全球經濟、技術和產業互連的逐漸緊密，有助於加速擴散想法、優化協作及無縫整合革新。

超級連結性使企業得以靈活運用全球人才、掌握廣泛資源，並迅速因應技術和市場的變化。隨著技術持續融合，將催化新產品、服務和產業，進一步助力解決氣候變遷、醫療成本等複雜的全球性挑戰，同時，跨領域研究與合作逐步受到重視，擁抱融合思維的企業更能脫穎而出。