產業追蹤／台版LOT聯盟 捍衛專利權 要在全球技術競爭中保持優勢

過去提到專利訴訟，想到往往是科技巨擘間的戰爭，如蘋果與三星、英特爾與超微。如今，愈來愈多不是從事產品製造或技術研發的主體卻持有大量專利，並透過提告企業換取高額授權費，這被稱為不實施專利實體（Non-Practicing Entity；NPE），也就是所謂的「專利蟑螂」。雖然NPE與專利蟑螂未必劃上等號，但兩者帶給產業界的營運威脅與成本負擔則無區別。

依據Rational Patent Exchange Corporation（RPX）調查顯示，美國專利訴訟有七成以上原告是NPE。NPE不生產、不研發、不提供商品或服務，其商業模式建立在一個核心行為上：收購專利，尋找特定目標提告。這類訴訟成本對NPE來說極低，但對被告企業卻是一場勞民傷財的耗損戰。尤其在美國，專利訴訟一旦開打，企業投入超過500萬美元作為應訴準備早是司空見慣。即使最後贏得官司，耗費的資金與人力成本也已構成實質損失。而許多NPE有策略性選擇對原告友善的司法轄區提告，如美國東德州，在這些地區，外國企業要贏得官司難度與代價更高。

台灣企業已成NPE眼中的「肥羊」。NPE的邏輯是哪裡有錢、哪裡就是對象，且專挑市值高、營收穩定、產品技術密集度高的企業下手，台灣的半導體、IC設計、資通訊與消費性電子產業就成為口袋名單。台灣企業普遍從事代工與系統整合，產品供應鏈複雜。一旦終端品牌被NPE提告，品牌廠可依據採購合約要求供應商負責相關責任。

NPE發動訴訟，靠的是從企業取得的專利。依據LOT Network《License on Transfer Network》分析資料顯示，NPE發起的專利訴訟中，有81%的專利來自企業轉讓。專利從台灣公司轉手給NPE，不久後便成為NPE控告國內半導體廠商的武器。當專利離開原企業控制，就可能被當作武器反過來攻擊本土企業，這就是「專利的回力鏢效應」。

大多數NPE是藉由收購專利來進行訴訟獲利。近年來NPE更變本加厲，例如2020年6月，投資基金Fortress就以約4,000萬美元買下在NASDAQ上市的NPE公司Finjan；Fortress靠著強大資金，除到處買專利，也加強訴訟實力。可以預期大型的NPE會愈來愈難對付。

NPE愈發猖獗，美國企業已展開反制。2014年，Google、Dropbox、Canon、SAP、Red Hat等六大科技公司發起成立「LOT Network」，建立一套防禦系統「License on Transfer」，簡稱LOT。這個設計邏輯簡潔明確，不會妨礙企業擁有自己的專利，也不干涉企業對競爭對手主張專利權。但如果聯盟成員擁有的某項專利日後轉讓給NPE，加入LOT聯盟的成員就會自動取得該項專利的授權。

此制度有三個好處。一、不干預企業間的正常競爭；二、只在高風險場景中啟動授權，不會削弱專利的價值；三、授權不涉及技術揭露或商業機密。簡單說，這是一種只在「火災發生時自動灑水」的制度。LOT Network已有超過4,800家成員企業，包括思科、微軟、英特爾、Toyota、Netflix、Lenovo、LG等大廠。這是由創新者自發建立的授權保險網，目的不是避免競爭，而是避免被誤傷。

跨國供應鏈交織的時代，一項產品可能融合上百項專利、數十家供應商，任何一筆專利流向NPE都可能造成全線波動。在這種情況下，LOT提供的是一種制度化的「防疫網」，避免如病毒般的NPE對企業的侵害。

工研院也籌組台版LOT聯盟。除提出跨技術領域的優質專利參與簽訂LOT，台積電、世界先進、旺宏、矽品、佳世達也表達參與意願，多家資通訊大廠也展現積極態度。工研院是研發機構，更是一個推動合作機制者，有責任協助建立符合台灣產業特性的LOT聯盟，未來更可進一步與國外LOT Network或類似組織建立對等合作關係，以集體力量為台灣企業爭取更符合產業利益的互惠共好模式。

LOT的授權僅在專利轉讓給NPE後才發生防禦NPE的效果，不會影響企業對專利的擁有權與行使主張，也就是加入LOT完全不影響自己對其他會員或競爭者主張專利權。更重要的是，這不是權利交換，而是風險分攤，加入LOT等於買下保險，同時取得會員廠商提供的專利保險傘。這不是讓利，而是共好。

LOT聯盟是台灣IP戰略的一步，後續還有許多專利組合應用的「玩法」。如美國專注於智慧財產授權的平台公司Avanci，就致力於為車廠與通訊標準技術專利權人之間提供簡潔透明的授權機制。

企業若各自為政，只會讓風險與成本增加。LOT聯盟提供一個成本低而有效的解方。工研院希望與產業夥伴攜手建立這張專利保險網，台灣企業才能在全球技術競爭中守住成果，保持競爭優勢。（作者是工研院資深副總暨法務長兼技術移轉與法律中心執行長）