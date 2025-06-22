產業追蹤／台灣創新實力 再獲肯定

科睿唯安（Clarivate）每年以技術獨特性、影響力、投資力度、成功足跡與數量等五大專利指標，從全球110萬家機構中，綜合評選出全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）。

今年台灣共有13家機構獲選，包含工研院、鴻海（2317）、聯發科、廣達電腦、台積電、友達光電、台達電、瑞昱半導體、緯創資通、南亞科技、華邦電子、中強光電和華碩。獲選機構數更創歷史新高，連續四年蟬聯全球第三多的寶座。

科睿唯安百大創新機構報告長期透過深入的專利數據分析，主動評估國際機構的創新能量，表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及他們所展現的絕佳創造力。科睿唯安副總裁暨全球智權策略長Vashe-haran Kanesarajah說：「在2025年全球百大創新機構中，工研院脫穎而出，成為亞太地區唯一入選的政府與學術研究機構。今年是工研院第九度獲選，並連續八年穩居榜單，展現其在智慧財產權與創新研究領域一貫的國際影響力，旗下多項專利成果推動各產業的技術革新，對全球創新生態系帶來深遠影響。」

工研院院長劉文雄表示，面對全球局勢瞬息萬變與未來挑戰，唯有持續創新才能迎向變局。工研院秉持市場導向策略，積極擘劃與實現「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會，以及融合AI、資安、半導體晶片、通訊與智慧感測等智慧化致能技術，以創新科技解決產業痛點，深化台灣競爭力。

工研院不但積極創新，提升智慧財產品質，更致力將技術市場與資本市場聯結；與全台超過40家金融機構以及中小企業信用保證基金合作，持續推動無形資產貨幣化，協助國內企業以專利獲得銀行融資，並藉此帶動投資，產生顯著資金綜效。同時，工研院更支持創智智權公司建立產學研跨域專利合作平台，聚焦網路通訊、多媒體影音、半導體設計、計算機系統、淨零排放等熱門技術範疇，打造優質大專利池（Patent Pool），為企業進軍國際市場提供堅實護盾與各種智權創新模式。

工研院推動無形資產貨幣化亮點案例，包括新創公司「創未來科技」，其以自主研發之晶片、微封裝、雷達演算法、機械／散熱設計、資訊系統設計等關鍵專利技術，經工研院專業團隊的技術與專利評價，使得該新創公司獲得信保基金的高額擔保，由凱基銀行提供融資額度新臺幣一億元，創本國銀行無形資產最高融資金額。

此外，工研院更打造「AI專利分析系統」，運用AI技術比對專利與標準文件的關聯性與相似度，能迅速掌握標準專利的技術含金量，大幅縮短人工判讀時間。其龐大的分析比對資料庫涵蓋全球行動通訊標準組織（3GPP）及歐洲電信標準化協會（ETSI）宣告的資訊，含括超過40萬件5G標準必要專利與技術規格文件，為台灣資通訊相關產業提供決策支援。