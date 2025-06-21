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高地價成受災戶！北市地上權國宅戶大喊「地租」吃不消

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市地上權國宅。圖／報系資料照
台北市地上權國宅。圖／報系資料照

房價高漲，北市地上權國宅土地租金也連年漲，約400多戶在民國87年以較低價購得，但僅50年房屋使用權，北市議員陳宥丞指出，因公告地價連年飆漲，漲幅甚鉅，部分國宅最高達98%，使得住戶每年要繳納的「地租」跟著攀升，大喊吃不消。都發局表示，會檢視適法性、公平性後評估是否檢討租金。

北市地上權國宅，分別是影劇五村、萬寧、萬安國宅，共15棟、416戶，都是在民國87年公告出售，只有50年房屋使用權，沒有土地持份的地上權國宅。依據台北市國民住宅地設定地上權實施要點，租金計收方式是依國宅土地設定地上權之地租收取，按土地最近一期申報地價年息5%計收租金，租金漲幅相較前一年期以調整10%為上限，超出部分不予計收。

陳宥丞指出，雖然有10%的上限，但因為租金是按公告地價為地租計價基準，所以連年飆漲的公告地價，未來就會繼續增加國宅住戶的居住成本。

據瑞光路影劇五村國宅的居民指出，因為內科發展，造成周邊地價上漲，但地上權國宅的住戶沒有土地的持份，享受不到土地價格上漲帶來的利益，等到民國137年時，使用權一到，房子和土地都是要歸還市政府，但是他們現在卻要負擔土地價格上漲所帶來的負面效果。

陳宥丞表示，以影劇五村國宅這段期間的公告地價，從民國88年的每平方公尺2萬9000元，到民國113年1月已達5萬7430元，漲了高達98%；萬安國宅的公告地價則是從3萬2100元漲到4萬8900元，漲幅52%。

他認為，地上權住宅原是解決高房價下民眾的居住需求，卻因為沒有完善配套措施，住戶要承擔政府調整漲公告地價、租金飆漲的苦果，政府完全違反住宅政策及居住正義。

北市都發局表示，目前台北市存有的地上權國宅，是民國87年間配售，設定地上權期間為50年，地上權存續期間除收取「地租」外，不另收取權利金。地上權國宅承購人依負擔的權利與義務，皆是當年承購契約內簽訂。對於減免措施，會依契約及相關規定，檢視適法性、合理性與公平性後評估。

都發局指出，依台北市國民住宅土地設定地上權契約書，地租計收標準為每年收取一次年地租，地租計收基準為公告地價年息5%，亦即公告地價5%計收，租金漲幅以10%為上限原則計收。以瑞光路253巷其中一戶土地持有面積38.86平方公尺計算，88年當年期(一年)土地租金為3萬3808元，113年當期土地租金為4萬6507。

租金 地上權 國宅

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