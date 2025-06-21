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曾蓋歌劇院接手台中巨蛋 吳春山再出手：捐2億蓋小豬博物館

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市肉品市場轉型為全國首座以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」，遊戲區的主題為「小山豬」。記者 趙容萱／攝影
台中市肉品市場轉型為全國首座以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」，遊戲區的主題為「小山豬」。記者 趙容萱／攝影

專門挑戰高難度公共工程的麗明營造董事長吳春山蓋完台中國家歌劇院、接手蓋台中巨蛋後，近期又有驚人之舉，喜愛蒐集豬藝品他，宣布將捐贈2億元，打造「小豬藝文基地」博物館，捐贈儀式將於6月30日上午10時，在台中市新聞局舉辦。

吳春山愛旅行、愛攝影，旅行途中更愛蒐集豬藝品，麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏吳春山從世界各國帶回的1.3萬個「豬」藝品，還有滿滿6大儲櫃各地特色豬公仔手工藝品，讓他回想當初旅遊情景，尤其是看到圓滿、憨厚又討喜的豬，一整天工作疲累、壓力都紓解了。

吳春山已擁有具1.3萬隻豬藝品的私人藏館，他因應台中市肉品市場華麗轉身為豬事圓滿公園，近日宣布，再捐2億元，將公園內原有拍賣場改建為「小豬藝文基地」博物館。

台中市肉品市場營運42年，市長盧秀燕上任後積極轉型活化，斥資1億480萬元，打造全國首座以「豬」為主題的豬事圓滿公園，去年9月19日完工，從小山豬主題遊戲區到廁所，都融入「豬」意象，到處可見「豬」造型作品。

文化局表示，豬事圓滿公園拍賣館將華麗轉身，整修計畫保留原肉品市場拍賣館（樓地板面積680平方公尺），利用既有建築向心型空間特色，轉型為台中市區難得的中小型表演空間，並新建展示多功能空間（樓地板面積580平方公尺）。

麗明營造董事長吳春山（左一）在19日的「羅布森圖書館」動工典禮上，宣布將捐贈2億元蓋博物館。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（左一）在19日的「羅布森圖書館」動工典禮上，宣布將捐贈2億元蓋博物館。記者趙容萱／攝影
麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山1.3萬個「豬」藝品。圖／吳春山提供
麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山1.3萬個「豬」藝品。圖／吳春山提供
台中市肉品市場轉型為全國首座以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」，入口意象「嬉」也是豬雕塑。圖／本報資料照片
台中市肉品市場轉型為全國首座以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」，入口意象「嬉」也是豬雕塑。圖／本報資料照片
麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山1.3萬個「豬」藝品。圖／吳春山提供
麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山1.3萬個「豬」藝品。圖／吳春山提供
麗明營造董事長吳春山（右）愛旅行，旅行途中更愛蒐集豬藝品。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）愛旅行，旅行途中更愛蒐集豬藝品。記者趙容萱／攝影

國家歌劇院 博物館

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