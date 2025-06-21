企業生日快樂／台北101三大場域 發揮綜效加乘

台北101總經理朱麗文表示，台北101營運表現能持續創新高，關鍵在於整合三大核心場域：購物中心、觀景台與辦公大樓，透過不同場域客源發揮綜效的加乘，打造無可取代的場域價值，帶動整體營收與獲利的增長。

近幾年在全球政經局勢動盪、出國潮與精品衰退下，帶給零售業巨大挑戰，她指出，台北101作為國際地標，不僅是一棟建築，更是連結2,300萬台灣人共同記憶的地標與象徵，要以更高規格決策回應消費者期待，創造更勝以往營運佳績。以下是專訪紀要：

問：台北101獲利的動能為何？短中長期的營運策略？

答：在業績表現上，三大核心場域中購物中心營收占比約45%、辦公大樓40%、觀景台15%，希望能一年比一年成長。營運上，短期營運目標是要持續最佳化台北101的品牌，像是租戶的組合，以提升所有顧客的服務體驗；中期希望深化數位轉型跟會員經營，提升顧客的滿意度。

長期目標希望複製成功經驗，擴大品牌的影響力，如今年公布的國泰置地的台中案，期望把過往成功經驗複製，持續拓展影響力，提升整體企業未來的發展。

問：針對美國的關稅政策、匯率問題等壓力，台北101如何面對挑戰？

答：台北101有進行事前的評估跟應變的規劃，在整體經營策略上還是持續投資，期望利用獨特場域特性強化自身優勢，例如近期對89樓地坪的全面翻新，五樓場域也將重新裝修，希望來客在售票等待區有更好的體驗。

購物中心方面，會聚焦在高貢獻會員的經營，另外，會發展智慧服務和數位管理，來提升顧客滿意度。

觀景台部分，也會進行場域的調整跟升級策展內容，最佳化旅客的旅遊體驗 ，近期剛完成整個票務系統更新優化，未來希望打造一個旅遊的生態圈，提升到訪的人次。

辦公大樓則要持續鞏固頂級商辦的地位，爭取優質企業進駐，目前出租率已達98%，會優化租戶服務，希望協助更多的租戶和企業，並實踐ESG的目標。

問：台北101與國泰人壽3月宣布進軍台中，問對「置地廣場台中」案有什麼期待？

答：在台中希望建立一個與台北101品牌精神一致，又能展現台中在地個性的嶄新據點，打造精緻時髦的商場，心境年輕的、追求精緻生活的形象，創造屬於台中人的城市共感與生活記憶。

「置地廣場台中」約1.7萬坪，比台北101略小一點，但地理位置相當好，在未來兩條捷運的交叉口旁邊，並且臨近高資產客群居住的七期區域。此外，新商場會與周圍台中新光三越跟大遠百做出差異，吸引不同客群，看好強大的集客力，大家是共利共好。

問：台灣百貨愈開愈多、競爭激烈，如何看台灣的百貨市場？

答：我覺得市場還沒有飽和，因為任何一個商場都有區隔性，如果做出差異化，就可以找到目標客群，進而擴大業績量、客源，台北101一直在做這方面的努力。例如招商策略，什麼樣的品牌組合就會吸引到什麼的客源。所以未來在招商上面依據商場策略計劃尋找合作夥伴。此外，現在是體驗經濟時代，如何吸引顧客來到實體商場消費，對商場經營是非常重要的事。