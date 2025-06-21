企業生日快樂／台北101總座談企業文化 100加1還要更好

台北101總經理朱麗文在台北101服務超過25年，見證這座地標建築從無到有的完整歷程。從最初參與BOT案投標到2021年接任總經理，她的職業生涯與台北101的發展緊密連結。朱麗文說，想想覺得自己很幸運，能夠從投標階段就參與這個案子，一路見證從無到有。

台北101的獨特性在於擁有的優勢條件，朱麗文指出，台北101作為國際地標，吸引大量志同道合的合作夥伴，創造更多的合作機會。這些合作不僅讓台北101在公眾心中建立強大的品牌形象，也讓這棟大樓成為業界的象徵。

她說，成功不是偶然，而是時間的積澱和不斷堅持，這也是台北101能從競爭激烈市場中脫穎而出的原因。

談到台北101的企業文化時，朱麗文說：「我們是101，所以100加1就是比好還要更好，追求卓越絕對不是靠一個人可以完成。」

她認為，成功關鍵是全體團隊的協作與努力，每一位員工都在各自崗位上發揮關鍵作用。台北101的成功，是來自於每位成員的共同努力與集體智慧。

2021年接下總經理職務時，恰逢疫情蔓延，對台北101經營帶來不小的挑戰。但朱麗文不認為困難是障礙，反而將每一次挑戰視為推動改變的契機。疫情期間，台北101調整策略，目光聚焦於本地市場，藉由會員資料庫與品牌合作，吸引更多本地顧客來館消費，提升顧客的參與度和消費意願。

朱麗文深知，企業成功離不開團隊的力量。台北101有超過300名員工，每一位都在崗位上發揮關鍵作用。她強調，台北101的文化是重視集體協作與成效，而非單純的個人表現。

作為領導者，她認為最重要是激發團隊的潛力，促使每位員工發揮專長，從而共同達成更高的目標。朱麗文認為，企業的成長來自於對變革的開放態度與團隊合作精神，而非尋找完美的人才。

針對未來的期望，朱麗文希望擔任經營團隊與各方資源之間的橋梁。在她看來，企業發展不僅是依賴經營者的領導，更來自於每一位員工的共同努力與集體智慧。