企業生日快樂／台北101 多元風貌 創新價值

台北101是台灣最具代表性的地標之一，也是全球知名的摩天大樓。台北101總經理朱麗文於1997年就參與了台北101籌備及投標初期，一路以來，她從行政管理處副總經理、商場事業處營運長晉升至總經理，至今在台北101已有超過25年的經歷，伴隨著台北101從無到有的過程。

台北101購物中心2003年開幕營運，辦公大樓是2004年啟用，並蟬聯六年的世界第一高樓。朱麗文認為，與一般的百貨業不同，台北101以憑藉著購物中心、辦公大樓與觀景台的三大複合式場域優勢，具有全台獨特的經營模式。

因應疫情時期 策展話題十足

圖／經濟日報提供

2005年觀景台正式對外開放營運，直到現在，台北101觀景台一直是觀光必遊景點，來客數年年突破百萬人次，其中有八成都是國際客。朱麗文指出，當時在疫情爆發後，原先國際客眾多的觀景台變要依賴本地客群，促使台北101重新調整觀景台策略，集中資源與商場整合，讓觀景台不僅定位為觀光景點，也要透過多樣化的策展和活動吸引國內外遊客。

例如，近期推出的「雲端四季山林之美」策展，展現清境農場、福壽山等山林自然景觀，並為觀光客提供教育性和娛樂性的體驗。此外，針對本地客群推出具有話題性和情感連結的特展，如大谷翔平「50/50紀念球夢想高飛特展」和「超級機器人傳奇特展」，不僅提升了再訪率，也創造更多話題。

台北101還針對特定節日設計專屬活動，如兒童節與警消專案，吸引更多本地客戶進入觀景台，並增強社會連結性。

在教育方面，觀景台於2022年獲得環保署國家環境教育場域認證，並提供學校、公益團體環境永續課程及專屬親子導覽服務，成功結合觀光與教育，提升附加價值。

購物中心為台北101最重要的營收動能，其中很大一部分的獲利來自於精品，約占七成的業績量。朱麗文說，台北101擁有全台最齊全的國際精品珠寶與腕表品牌及數量，且擁有大多數的旗艦店，業績占比也相對最高。

台北101購物中心自2010年啟動四、五樓的精品旗艦店改裝計畫，至2022年再次進行精品樓層升級，為未來十年的業績增長奠定基礎。這些改裝後的精品店提供全台獨家商品和客製化服務，並且帶來全球同步的購物體驗，成功吸引高端顧客與潛力新客。

除提升精品策略，也加強會員經營，並優化CRM數位渠道深耕本地客群。精細服務和獨特消費體驗，使業績穩步增長，去年營業額突破230億元，穩居北台灣第一，且連續三年創下新高。

擴大引進品牌 吸引多方客群

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台北101的客源大部分來自本地客，尤其是國際精品珠寶與腕表品牌，占據大部分的業績份額。近年來高端品牌如卡地亞、Gucci、YSL等相繼升級至四、五樓，提供更高水準的服務與商品，吸引更多顧客。今年台北101計劃引進更多新品牌，並在B1樓層進行改裝，擴大運動用品及其他品牌的布局，以吸引更多元客群。

2024年9月，台北101董事長由賈永婕接任。朱麗文表示，賈永婕在短短一年內即展現出行動力與整合創意能力，成功將其人脈資源與公益理念，結合台北101作為國際地標的品牌價值，為企業注入嶄新的活力與動能。

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她指出，在品牌行銷方面，善用貼近人心的語言與行動與大眾互動，讓台北101展現出更親民、多元的風貌。例如春節期間參與舞龍舞獅活動與民眾互動合影，展現親和力；而2024-2025跨年煙火音樂設計更邀請19歲年輕音樂人操刀，結合台灣流行音樂與棒球賽事轉播，成功打響聲量。

公益參與上，朱麗文認為，推動多項具有社會意義的專案，包括「50/50紀念球夢想高飛特展」公益特展、節日點燈活動及2025台北101公益垂直馬拉松等，皆展現善用企業平台擴大社會影響力的能力。

ESG方面，台北101在2011年取得「LEED白金級認證」，成為全球最高的綠建築，也是全球首座同時取得LEED與WELL雙白金級認證的超高建築，展現在永續與健康建築領域長期投入與卓越表現。

至今台北101已三度取得LEED白金級認證，並獲得全球評分最高的WELL健康建築認證，去年更參與LEED v5 Beta版測試計畫，全球50個示範專案中，台灣僅有三個，台北101即為其一。

台北101已成為業界指標，將綠色建築標準持續推升，也獲得國際肯定，近期更榮獲2024年亞洲企業社會責任獎中的「綠色領導獎」與「社會公益獎」兩項大獎。對台北101而言，身為永續領域的標竿不只是榮耀，更是一份責任。