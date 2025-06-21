運價指數連二跌 美西線崩32%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數20日出爐，指數跌破2,000點關卡。路透
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數20日出爐，指數跌破2,000點關卡。路透

運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐，指數跌破2,000點關卡，重挫218.65點、至1,869.59點，周跌幅擴大至10.47%；四大主要航線都下滑，主要受到北美線加班船數量太多，貨量增加幅度卻縮水，造成北美線運價崩跌，近洋線方面價格幾乎與前期持平。

貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明海運都是高配息概念股，隨著運價下滑，貨櫃三雄填息秀也蒙塵。長榮6月19日除息，早盤開紅盤，但尾盤翻黑轉為貼息，昨（20）日股價持續下跌5元，收207.5元。市場擔心最新運價指數跌幅逾一成以上，長榮填息時間將更久，運價不振也可能影響萬海24日除息表現。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

最新一期運價以遠東到美西運價跌幅達32.7%最大，跌破3,000美元關卡，遠東到美東運價跌幅也逾二成以上。攬貨業者指出，美西線大跌主要受到貨量下滑及加班船供給多，等加班船退出才能看出市場真實供需，屆時的運價也較有代表性。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）2,772美元，較前一期大跌1,348美元；遠東到美東每FEU 5,352美元，較前一期大跌1,393美元，跌幅20.7%。遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）1,835美元，較前一期下跌9美元，周跌幅0.5%；遠東到地中海運價每TEU 3,063美元，較前一期下跌127美元，跌幅4%。

長榮海運 加班

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