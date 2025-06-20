台中福華年中慶火熱登場 下殺5折搶攻閏月孝親商機

迎接一年一度的618年中購物盛典，台中福華大飯店強勢參戰，即日起至6月30日於1樓豪吧門市及「饗福商城」線上線下同步推出「狂歡618」促銷活動，祭出多項常溫、冷凍禮盒與生活精品下殺優惠，最低五折起。

台中福華大飯店更攜手大甲在地品牌源永豐食品，推出聯名新品「饗福豬腳麵線禮盒」，搶攻閏月孝親市場話題。此外，飯店3樓全日餐廳「覓舍」也以優惠快閃三重奏，迎戰618。

今年適逢閏六月，民間流傳「送豬腳為父母添壽」的習俗，台中福華特別打造孝親專屬「饗福豬腳麵線禮盒」，主廚嚴選富含膠質的豬腳佐以秘製滷汁，搭配傳承90餘年職人製麵工藝的永豐特級素麵線，久煮不爛、Q彈滑順，誠意滿滿。

即日起618優惠價618元(原價680元)，另有3盒加贈蔥油餅組合價1,854元(原價2,160元)，是女兒為父母準備添壽禮的最佳選擇。

熱門熱銷商品也同步加碼，包括「冷凍饗福牛肉麵禮盒」加18元多一盒，兩盒優惠價798元(原價1,560元)。

牛肉湯2包 + 好餃子1包組合價618元(原價780元)；雪蛤燕窩飲禮盒買2盒即贈堅果花椒醬2瓶，特價2,560元(原價3,400元)。

饗福商城同步推出生活精品療癒優惠：天然極細羽毛枕買2贈歐萊德綠茶護手霜，特價1,680元(原價3,480元)；天然極細羽毛被+被套組合贈護手霜，特價6,188元(原價9,480元)，豪吧門市與饗福商城亦開放國旅卡專屬優惠，搶購更輕鬆。

3樓「覓舍」推快閃三重奏美食優惠，30對對碰：出示任一人身分證含「3」或「0」，即享「嫩煎美國紐約客牛排佐紅酒醬」買一送一。

台中在地禮遇：出示台中市設籍或公司地址證明，任選三道菜，其中一道半價優惠；消費滿額贈：單筆消費滿1,200元，即贈200元電子抵用券。