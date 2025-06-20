台水董事會通過新人事案 董座李嘉榮、總座李丁來續任

台灣自來水公司20日舉行第51次股東常會，適逢董事與監察人改選，會後召開第22屆第一次董事會議，通過經行政院核定董事長職務由李嘉榮續任，現任總經理李丁來也續任。

台水透過新聞稿表示，近年面臨氣候變遷所帶來的旱澇交替，及各種不利因素的挑戰，全體同仁仍秉持高度使命感，強化建設與管理，提升服務品質，台水致力於強化供水韌性，2024年完成「桃園-新竹備援管線工程」並持續推動「大安大甲溪聯通管工程」及「離島地區供水改善計畫第二期」等重大專案。

在降低漏水率方面，全年汰換管線達592公里，漏水率降至11.99%，成效顯著；而在水資產管理方面，導入智慧水網資訊系統，榮獲國發會「第7屆政府服務獎」數位創新加值項目15強肯定，顯現創新成效。

台水表示，儘管環境艱困，營運資產逐年增加，相對增加折舊費用、電費調漲致動力費逐年攀升與借款平均利率提高致利息費用增加等因素，造成整體營運成本急遽驟升的嚴峻經營環境，台水公司仍積極改善無自來水地區用水環境，推動「無自來水地區供水改善計畫第四期」延管工程，2022年至2024年執行期間計2.91萬戶受益，尤其大幅提升屏東供水普及率，由2016年49.39%提升至2024年71.65%，成長超過二成，全台普及率達95.04%；亦積極投入綠能建設，完成110處太陽能光電系統，年發電量8,374萬度及年減碳達39,695公噸CO2排放量，並同步推動建置小型水力發電，為永續發展出一份力量。

此外，台水還提到，為提升AI應用能力，台水公司透過「AI 聲學地下漏水檢測系統」收集超過30萬漏水音特徵信號，建立資料庫與判斷模型，大幅提升偵測漏水準確率至80%以上，榮獲2024年IWA 專案創新獎，並運用AI技術優化水處理過程，監控抽水機運行效率及自動調整淨水過程的加藥量，預期降低20%~30%電費支出及降低整體藥劑使用量約25%，提升水質穩定性、減少維修成本及人力負擔，落實行政院「AI產業化，產業AI化」政策目標。

台水股東會適逢董事與監察人兩年一任的改選，台水公司今選出15名董事 (含二名獨立董事)及五名監察人，會後隨即召開第22屆第1次董事會議，通過經行政院核定董事長職務由現任董事長李嘉榮續任，總經理職務由現任總經理李丁來續任，並舉行董事長暨總經理就任宣誓典禮，在經濟部常務次長賴建信監誓下正式就任。

台水董事長李嘉榮強調，面對「旱澇交替、一手抗旱、一手防汛」經營現況，公司同仁務求將天災所致衝擊降至最低，積極落實「開源、節流、調度、備援、管理」五大方向策略，並依據行政院長卓榮泰指示，因應氣候變遷透過「新治水、新供水、降漏水」三大策略，推動系統性治水、有效調度全台水資源、努力降低漏水率，持續提升供水韌性與強化應變能力，履行穩定供水的核心使命，展現水公司為民服務的決心與責任。