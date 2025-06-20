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受中國市場拖累 南僑5月獲利大減逾8成

中央社／ 台北20日電

油脂大廠南僑今天公布自結獲利，5月稅後純益為新台幣1683萬元，年減81.04%，每股純益（EPS）為0.07元。南僑接受中央社記者採訪時表示，5月獲利減少，主要是因中國市場的經濟復甦力道不足，目前經營環境「確實比較辛苦一點」。

南僑今年前5月稅後純益為1.61億元，年減70.03%，每股純益為0.65元。

南僑副董事長陳正文今年股東會曾談及中國市場，他表示，歷經疫情後都在等復甦，沒想到遇到經濟衝擊，消費緊縮，供過於求明顯；今年又遇到美中關稅戰，消費還是保守。

此外，他當時也表示，中國烘焙市場越來越少人願意花時間烤麵包，因此南僑也加強成品與半成品供應，例如上海樂高樂園，就由南僑提供麵條、醬料及烘焙產品，扮演中央廚房角色。此外，南僑相關烘焙成品和半成品，也打入中國大型超市和量販店。

消費 南僑

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