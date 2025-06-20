亞洲季節性需求放緩 中鴻7月內銷盤價調降600元

單軋廠中鴻今天開出7月內銷及8月外銷盤決議，考量關稅協商持續，以及亞洲季節性需求放緩，內銷方面，7月熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸調降600元，外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，6月10日世界銀行下調今年全球經濟成長預測至2.3%，低於先前預測的2.7%，凸顯美國關稅政策持續衝擊全球經濟。

此外，美國總統川普宣布鋼鋁關稅倍增至50%，於6月4日生效；隨後也針對8類產品，主要為家電類，自6月23日起加徵50%進口關稅，擴大鋼鋁關稅適用範圍，再次擾動鋼鐵市場貿易現況。

供需方面，中國大陸今年前5月累計粗鋼產量，較去年同期減少1.7%；韓國鋼鐵廠現代鋼鐵關閉韓國煉鋼重鎮浦項第2廠區，加上東南亞諸多擴建項目進度緩慢或延宕，皆有助緩解產業壓力。

整體來看，中鴻指出，因各國關稅協商仍在持續，亞洲進入高溫多雨季節，市場採購放緩並保持觀望，考量國內匯率波動影響，為減輕客戶營運調節壓力，本次盤價適度調降。