央行房市管制鬆綁有譜？業者：這趨勢出現才可能

市場關注央行何時才要鬆綁打炒房政策，業者表示，上一次選擇性信用管制措施，央行從2010年6月實施後，一直到2016年才鬆綁，主要當時房地合一實價課稅上路後，不動產投機需求減少加上房價趨於穩定，觀察當時交易量變化，2015年建物買賣移轉棟數則是14年來首度跌破30萬棟，顯示房市要趨於穩定才有條件放鬆。

自2010年6月採行不動產針對性審慎措施以來，金融機構持續強化不動產授信風險自主管理，加上房地合一實價課稅新制上路，整體市場不動產投機需求減少，房價趨於穩定，央行在2016年3月調整不動產針對性審慎措施，取消特定地區不動產信用管制。但針對高價住宅貸款，仍持續予以規範。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波房市幾乎確定涼涼後，加上房地合一稅上路非自用需求退場，央行才進行鬆綁，觀察這波在央行管控之下，銀行也持續強化不動產授信風險自主管理，預售市場交易量大幅萎縮，現在買賣移轉棟數也都呈現雙位數年減，只是央行也會謹慎小心，確定不會飆風再起後才有可能鬆手。

觀察上一波央行的選擇性信用管制措施，實施當年度建物買賣移轉棟數為40.7萬棟，一直到2015年才跌破30萬棟，且搭配當時有房地合一稅上路抑制，央行才鬆綁房市管制措施，鬆綁後房市也呈現自用當道的理性市場，一直到2019年建物買賣移轉棟數才重新站回30萬棟。

這波交易量本來2023年修正到30.7萬棟，但2024年又拉高到35萬棟，2024年第三季央行就先請銀行喝咖啡，接著祭出第七波選擇性信用管制來抑制房市，隨後市場交易才出現量縮，觀察一手市場也從2024高峰時期每月成交1.4萬件，到今年都不到5千件，外在環境除了台幣升值有利外，後續再推升房市的利多因子有限，整體房市已經呈現自用當道。