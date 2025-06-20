快訊

李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

央行房市管制鬆綁有譜？業者：這趨勢出現才可能

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
央行何時鬆綁第七波選擇性信用管制，業者指出，房市要趨於穩定才有條件放鬆。圖／本報系資料照片
央行何時鬆綁第七波選擇性信用管制，業者指出，房市要趨於穩定才有條件放鬆。圖／本報系資料照片

市場關注央行何時才要鬆綁打炒房政策，業者表示，上一次選擇性信用管制措施，央行從2010年6月實施後，一直到2016年才鬆綁，主要當時房地合一實價課稅上路後，不動產投機需求減少加上房價趨於穩定，觀察當時交易量變化，2015年建物買賣移轉棟數則是14年來首度跌破30萬棟，顯示房市要趨於穩定才有條件放鬆。

自2010年6月採行不動產針對性審慎措施以來，金融機構持續強化不動產授信風險自主管理，加上房地合一實價課稅新制上路，整體市場不動產投機需求減少，房價趨於穩定，央行在2016年3月調整不動產針對性審慎措施，取消特定地區不動產信用管制。但針對高價住宅貸款，仍持續予以規範。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波房市幾乎確定涼涼後，加上房地合一稅上路非自用需求退場，央行才進行鬆綁，觀察這波在央行管控之下，銀行也持續強化不動產授信風險自主管理，預售市場交易量大幅萎縮，現在買賣移轉棟數也都呈現雙位數年減，只是央行也會謹慎小心，確定不會飆風再起後才有可能鬆手。

觀察上一波央行的選擇性信用管制措施，實施當年度建物買賣移轉棟數為40.7萬棟，一直到2015年才跌破30萬棟，且搭配當時有房地合一稅上路抑制，央行才鬆綁房市管制措施，鬆綁後房市也呈現自用當道的理性市場，一直到2019年建物買賣移轉棟數才重新站回30萬棟。

這波交易量本來2023年修正到30.7萬棟，但2024年又拉高到35萬棟，2024年第三季央行就先請銀行喝咖啡，接著祭出第七波選擇性信用管制來抑制房市，隨後市場交易才出現量縮，觀察一手市場也從2024高峰時期每月成交1.4萬件，到今年都不到5千件，外在環境除了台幣升值有利外，後續再推升房市的利多因子有限，整體房市已經呈現自用當道。

房地合一稅 央行

延伸閱讀

欠罰鍰鬧有用？行政執行署宜蘭分署竟撤銷拍定 最高行政法院認定違法

檢警再破不動產抵押投資詐騙 金主一家3口全列被告交保

假地政士結合詐團辦貸榨乾被害人 士檢偵結起訴16人

父資助繳納車輛罰款兒子竟暗槓 父怒：車不要了拖去拍賣

相關新聞

開發商面臨生存危機 專家：央行鬆手要看兩大關鍵

這波房市在央行緊縮對不動產放款、第七波管制政策下，讓國內建商陷入百年一遇的系統性風暴，面臨「不開發等死、開發找死」的10...

SCFI 連二跌！指數失守2,000點、四大航線全數下滑

運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數跌破2,000點關卡，下跌218.65點至1...

又一家餐飲股退出中國大陸！藏壽司宣布結束上海所有門市

亞洲藏壽司（2754）20日公告，因應國際經濟環境變化，經評估未來整體發展後，董事會決議擬逐步結束中國上海所有門市營運，並授權董事長全權處理相關事宜。公司表示，該項調整對財務與業務無重大影響，未來將持續觀察中國市場經濟與商業環境，審慎評估後續布局。

遭工會指控欠百萬加班費 佳格發布最新聲明

佳格（1227）食品19日遭指控拖欠員工獎金與加班費，金額高達數百萬元。對此，佳格20日回應指出，在2024年6月與工會...

傳將接華信航空董事長 台中前副市長陳大鈞：完全不曉得

華信航空董事長職位今年3月起懸缺至今，近期傳出台中市前副市長、台中科技大學副教授陳大鈞將接任。今天他表示，未獲徵詢，也完...

力麒新董座郭濟綱：房市量縮已是趨勢 價格則個案有別

中央銀行昨日理監事會議並未祭出新一波信用管制措施，但也未鬆綁既有打炒房的政策。力麒建設董事長郭濟綱今日股東會後接受媒體聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。