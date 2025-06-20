SCFI 連三跌！指數失守2,000點、四大航線全數下滑

運價指數連三跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數跌破2,000點關卡，下跌218.65點至1,869.59點，周跌幅擴大至10.47%；四大主要航線都下跌。

根據最新一期出爐運價，其中以遠東到美西運價跌幅達32.71%跌幅最大，跌破3,000美元關卡；遠東到美西運價跌幅也逾二成以上。攬貨業者指出，美西線大跌主要受到貨量下滑及加班船供給多，運價大幅下滑。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,772美元，較前一期大跌1,348美元，跌幅高達32.71%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達5,352美元，較前一期大跌1,393美元，跌幅20.65%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,836美元，較前一期下跌9美元，周跌幅0.48%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,063美元，較前一期下跌127美元，周跌幅3.98%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲5美元，漲幅1.09%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)下跌1美元；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下與前一期持平。