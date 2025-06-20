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民航局輔導產業發展 規劃開放恆春機場當測試場域

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

在政府政策大力推動下，近年無人機產業發展迅速，為讓無人機運用更進一步活化，民航局已著手簡化風險較低、使用目的較單純的農噴無人機檢驗程序。而為進一步輔導產業發展，民航局也規劃開放恆春機場為無人機測試場域。此外對於無人機考照場地，目前全台共設置24處考場，民航局已與南投、彰化地方政府合作，輔導設置新考場，希望能在今年達成「每縣市均有考場」目標。

根據統計，截至今年5月底，國內無人機註冊總數達38,776架，具備合格操作證人員為24,911人，法人團體具備執行無人機商業活動資格者共796個。每月由民航局審查並會商地方政府同意的無人機活動案件約有500件，申請類型包括空拍紀錄、農藥噴灑、物流試辦計畫、飛行試驗與無人機群飛展演等。

這些申請案件中，農噴申請每年約150件，且有逐年增加趨勢。考量農噴作業多於農業用地進行，人口密度較低，且高度較低、速度較慢，風險也相對較低，民航局將簡化農噴無人機之檢驗程序。

民航局指出，未來除了必須符合規定的項目，由75條大幅減少為37條外，也將增加25公斤以上之農噴無人機的檢驗機構。法規修正後，業者必須準備的分析資料、事後需提出的分析報告均可大幅減少，加上檢驗機構增多，可節省許多人力與時間成本。

而讓業界最為期盼的無人機測試場域，民航局指出，目前對於無人機測試，採「原則開放，例外申請」，綠區的活動，只要遵守操作限制，不論活動性質，均無須申請，當然也包括測試。紅區或者高度超過400呎的測試，則需提出申請。

至於高度較高、範圍較大的無人機測試，目前規劃開放恆春機場供業者申請作為測試場域，在不影響民航機與軍機作業前提下，執行測試作業。如果執行情況良好，未來也會繼續安排適合的機場與空域。

民航局表示，恆春機場開放作為測試場域後，未來如需超過400呎高度或其他操作限制排除，業者可利用「無人機管理資訊系統」辦理，再依核准的條件執行，一次申請就可執行為期2個月至3個月不等的測試。民航局也要求業者，執行空中測試前，務必先經過嚴謹的地面測試，確保無人機穩定性後，再執行空中測試。

此外，修正後的遙控無人機管理規則自去年12月起適用後，領取學習操作證的年齡下修至14歲，根據民航局統計，目前18歲以下申領學習操作證有100人，在修法下修領證年齡後，半年來有14人申領學習操作證，民航局會繼續宣導、推廣，讓無人機活動持續向下紮根。為了讓操作者更方便考照，民航局也持續協調增設考場，目前全台共設置24處考場，民航局已與南投、彰化地方政府合作，輔導設置新考場，希望能在今年達成「每縣市均有考場」目標。

無人機 民航局

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