昶瑞國際展會傳捷報 拓展客戶版圖強化未來營運動能

昶瑞機電（7642）於本月18日至21日參與美國達拉斯照明展（Lightovation），成功展出十餘款自行研發之DC吊扇新品。公司表示，此次參展除了展示最新產品，亦持續向國際客戶推廣其獨特的「單火線牆控」技術與模組化設計優勢，並強調透過無人機馬達高效能磁性材質，進一步提升直流吊扇的能源效率與風量，以符合DOE能效數據規範。

昶瑞總經理楊偉成指出，公司成立13年多以來，DC吊扇外銷一直是營運成長的基石。在核心技術研發方面，昶瑞數年前即投入「單火線牆控」技術，該技術已於去年完成美國專利布局，有效提升產品安裝便利性，成為公司吊扇產品區隔市場的關鍵優勢。

昶瑞表示，此次參展效益顯著，目前已出貨予兩家中高階品牌客戶，並預期第3季將有兩至三家潛在新客戶來台洽談合作，顯示國際市場拓展正穩步推進。

面對近期新台幣匯率波動對出口造成的壓力，昶瑞表示，在健全的財務結構下，公司仍能維持獲利表現，並已啟動與客戶的價格協商機制，以穩定訂單與毛利結構。中長期而言，昶瑞評估，以台灣為主要生產基地並採高度模組化設計，在關稅議題上相對具備優勢。

在拓展核心技術應用的同時，昶瑞亦深化無人機動力模組與智慧動力整合系統的研發。公司於日本無人機展後持續與多家廠商洽談，預期有助於推升出貨量與拓展海外市場。

此外，昶瑞更積極布局協作型機械手臂（COBOT）、人形機器人手臂與自走車（AGV/AMR）所需的關鍵動力馬達產品，並正與工研院進行技術交流；碳纖維複合材料槳葉的在地化製造布局也將近期完成。

為強化全球供貨彈性與交期穩定性，昶瑞位於台中龍井的第二座新廠預計年底完工投產，屆時吊扇與無人機動力模組總年產能將突破百萬台。昶瑞對2025年下半年及2026年營運維持審慎樂觀態度，主要受惠於十多款新品吊扇的加入與無人機動力模組的量化出貨，預期展會效益將持續發酵。