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國喬看石化產業持續嚴峻 3招拚突圍

中央社／ 台北20日電

國喬今天舉行股東會，董事長邱德馨表示，面對石化產業持續嚴峻，國喬將以產品高值化、市場全球化及投資多角化3招應戰，努力從傳統石化業轉型升級為高階複合材料供應商。

國喬去年歸屬母公司淨損新台幣15.59億元，已連續3年虧損，每股淨損1.42元。今天股東會通過不配發股利。

邱德馨今天表示，過去2年石化業受到中國石化產能過剩、國際局勢動盪、戰爭和中美貿易摩擦，以及高通膨、高利率等多重利空夾擊，對整體市況造成影響。展望今年，市場持續嚴峻，國喬已擬定產品高值化、市場全球化及投資多角化3大經營策略布局，全力應戰。

在產品高值化方面，研發中心將持續朝向高階應用及更具前瞻性的生質材料精進；在國內與工研院合作，正在開發機能型聚醯胺材料，準備推廣至東南亞；在國際上也與日韓等大廠跨國合作開啟「尼龍國際產業鏈」，打造低碳綠色尼龍材料，提升產品競爭力。

市場全球化方面，國喬一方面降低對中國出口比重，並積極拓銷日本、韓國、越南、印度、孟加拉等市場。今年第1季，國喬外銷至東南亞、印度與孟加拉等地的總量，已超過整體外銷量比重5成以上，逐步降低對單一市場依賴。

投資多角化方面，國喬除與奇美實業合資成立鎮江奇美、漳州奇美外，歷經4年規劃、建廠、投料試車的泉州國亨也於今年3月正式量產，規劃年產66萬噸丙烯、45萬噸高值化聚丙烯，全新產品線將切入醫療、半導體、電動車、電子與回收包裝市場。

股東會 東南亞 國喬

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