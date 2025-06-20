地段、都更、軌道三利多並進 北市城南植物園特區成置產族新焦點

在國際政經持續震盪之際，美國前總統川普以「川普2.0」強勢回歸選戰，再度釋出關稅政策言論，使全球資金動向與通膨壓力增溫。面對變動的市場情勢，資金更趨保守，對於能穩健保值、具抗跌實力的核心地段產品青睞有加，尤其以台北市蛋黃區的輕總價精緻宅成為資金轉進避風港。

根據台北市政府最新統計，截至114年5月21日止，全市核定的都市更新案件共計1,317件，當中以大安區176件最多，中山區171件次之，中正區則以119件名列第三，占全市9%比重。

信義代銷指出就案件位置觀察，中正區的都更案集中於永昌段、南海段、臨沂段等街廓，顯示此區在文教與政經核心雙重優勢下，已成為建商積極整合更新的關鍵區域。

台北市目前平均屋齡已達36.97年，中正區多為30～50年以上老宅，屋齡偏高、土地價值高、交通建設持續發展，加上萬大線植物園站預計2027年通車，進一步放大區域利基。其中，植物園站距中正紀念堂僅一站，地處文化、政經黃金軸線。周邊環繞台博館、史博館、台北植物園等百年人文地標，融合8公頃綠地與靜巷純住環境，提供市中心中少見的寧靜生活場域。加上完整學區，包括忠義實小、古亭國中到建中、北一女，涵蓋學齡前至高中的完整教育資源，也讓該區具備自住與長期價值支撐力。

信義代銷進一步表示，植物園生活圈兼具生活機能與文化厚度，捷運通車與老屋重建政策帶動，吸引許多高端客層積極入市。

近期南海路、汀州路一帶，有多家知名建商積極布局，使得中正區成為自住與置產雙需求交會的熱點。

在植物園站步行約350公尺的南海靜巷中，新案「南海敘」悄然登場，全案基地272坪，規劃地上10層、地下4層，僅53戶純住宅，主力產品為22～30坪的2房與2+1房格局，符合小家庭與新世代對「精緻、靜謐、便利」的居住期待。