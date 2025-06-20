國喬股東會／董座：三大經營策略尋求逆勢突圍

國喬（1312）20日召開股東會，董事長邱德馨表示，國喬以產品高值化、市場全球化及投資多角化等三大經營策略，持續提升競爭實力，待景氣循復甦時締造新的高峰。

邱德馨表示，整體石化業在過去兩年受到多重因素夾擊，包含中國大陸石化產能過剩、國際局勢動盪、戰爭和中美貿易摩擦，以及高通膨和高利率等不利因素，對整體市況造成影響。國喬以三大經營策略因應。

產品高值化方面，研發中心持續朝向高階應用及更具前瞻性的生質材料精進。國內與工研院合作，參與經濟部產發署產業提升競爭力布局海外市場計畫，正在開發機能型聚醯胺材料，準備與下游產業鏈結盟推廣至東南亞市場；國際與日韓國大廠跨國技術合作，打造更精密、更高品質及更高規格的低碳綠色尼龍材料，提升產品競爭力。

市場全球化方面，面對全球供應鏈移轉浪潮，國喬降低對中國大陸出口比重，並積極開拓日本、韓國、越南、印度、孟加拉等市場。2025年第1季，外銷至東南亞、印度與孟加拉等地區總量超過總體外銷量的5成以上，逐步降低對單一市場的依賴。

投資多角化方面，除了與奇美實業（1763）合資成立鎮江奇美、漳州奇美外，歷經4年規劃、建廠、投料試車的泉州國亨也於今年3月正式量產。泉州國亨規劃年產66萬噸丙烯、45萬噸高值化聚丙烯，全新產品線切入醫療、半導體、電動車、電子與回收包裝市場，為支撐能源轉型與永續發展的功能型材料。

泉州國亨引進國際最新技術建廠，廠區全面導入分散式控制系統 (DCS)與AI模擬優化平台，透過大數據蒐集與演算，實現製程自動監控、效率最佳化與能耗降低，打造一個安全化、規模化、高端化、智能化、綠色化的可持續性石化示範工廠，更落實國喬推動綠色製程與永續經營的長期方向。

對於未來展望，邱德馨表示，國喬全面轉型已見初步成效。面對持續嚴峻的市場環境，國喬除了穩健經營本業，從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商，更要因應產業發展趨勢、國際市場情勢及供應鏈變化，適時做出產品改革及投入新事業發展，帶動公司整體營運穩健向上、永續發展。