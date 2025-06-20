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拓展加盟版圖 台鹽祭出特許與複合兩種加盟方式

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台塩生技啟動通路新布局，20日參展台北國際連鎖加盟創業展，主打特許加盟與複合加盟兩種合作方式，降低健康產業創業門檻，展現出積極拓展加盟版圖的企圖心，成為此次加盟展矚目焦點。

台鹽表示，國內創業風氣興盛，選擇加盟可享品牌知名度、完善商業模式與創業輔導資源等優勢，協助創業者贏在起跑點。台塩生技推出特許加盟與複合加盟制度，加盟主僅需自備15坪店面空間，即可開創加盟新起點。

特許加盟適合可全店裝潢、專職投入的加盟主，須具備創業精神，並致力推廣正確健康保健、美容保養理念，經訓練輔導後即可加入台塩生技特許加盟體系，打造健康產業創業生涯。

另一種選擇則為複合加盟，專為已擁有15坪以上營業空間，且逾半坪數可提供台塩產品展示陳列的經營者量身打造。複合加盟適合如服飾業、美容SPA業、藥妝店業主，透過店中店的靈活經營方式，提升坪效與產品線，在不影響既有事業下，整合服務資源、消費市場與客群需求。

藉由複合加盟低門檻優勢，開啟斜槓新事業，發揮1+1>2的雙軌經營效益，創造多元現金流。台塩生技將持續強化品牌通路布局，期盼攜手更多加盟夥伴實踐全人健康新主義。

該公司強調，台塩生技門店深耕在地社區，是鄰里健康、美麗的好鄰居。為順應零售新趨勢，積極導入線上下單、門市取貨服務，並整合APP紅利積點、門市獨家檔期優化與社群行銷等數位工具，打造虛實整合的多元營運模式，全面提升消費者購物體驗。

同時，台塩生技也具備完善加盟制度及高效後勤供貨系統，從開店前期的商圈調查、店面規劃，到POS系統、會員數據管理、產品教育訓練、廣告等整合行銷資源，無論是創業新手與轉型經營者，台塩生技均提供從0到1全程陪跑，協助加盟主穩健展店，是健康產業加盟者的最佳選擇。

生技 創業

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