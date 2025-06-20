成交還不撤廣告注意！地政局示警限期下架：可重罰30萬

內政部近期召開會議，要求房仲業者全面清理已成交或已終止委託的廣告，針對在社群平台及房仲網站上「成交未下架」的情形，明確規定所有在今年5月31日（含）以前已終止委託、已成交移轉登記的廣告，須於6月30日前全數下架，違者將依《不動產經紀業管理條例》處以6萬至30萬元罰鍰。

這項措施主要是因應近期業者間頻繁互相檢舉在Facebook、Instagram、YouTube、LINE、PTT、抖音等平台上仍刊登「假房源」或「成交卻未撤下」的廣告，導致市場陷入「網內互打」的亂象。內政部強調，不得以「廣告註記已成交」、「免責聲明」等手法規避廣告下架的義務，否則一樣會被裁罰。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，這次會議已明確定調，6月底前必須完成下架的標準範圍包括：委託銷售期間已屆滿、已主動解約，或已完成簽約並完成產權移轉登記的物件廣告。除了少數非可歸責房仲的情況外，一旦經民眾檢舉並查證屬實，將依法開罰。

為協助業者落實管理，蕭湘君建議房仲業者遵循「三查」原則，查契約、查成交、查平台，也就是說，刊登前確認委託契約是否仍有效，成交後即時更新資訊，並逐一確認所有平台是否已下架，杜絕以「假房源引客」的行銷手法，避免誤導消費者。