台中光復新村老屋招租中！年租金4.6萬、最長續約15年
為加速推動國有文化資產活化再利用，國產署中區分署近日公告，將標租霧峰光復新村8戶國有房地，將於7月9日開標，租期為5年，可申請續約3次，每戶年租金底價為新台幣4萬6,834元。國產署表示，歡迎有志投入文創、旅宿或社會創新事業者踴躍投標，一同讓文化資產再現活力。
國產署介紹，光復新村是前台灣省政府遷至中部後建置的眷舍聚落，見證了省府疏遷歷史與台灣城鄉發展變遷，2012年被登錄為文化景觀，目前仍保留144棟國有房屋。
2024年底，該聚落納入交通部觀光署參山國家風景區管理範圍，鄰近霧峰林家花園、921地震園區與民主議政園區，有機會發展為中部觀光的中繼據點。
國產署指出，這次釋出的8戶標租案，採企劃書評選方式進行，投標者需說明經營構想、文化資產修復、管理能力與永續計畫，由專家學者進行審查，確保文化價值與經濟效益兼顧。
目前光復新村已有多元進駐成果，包括青創基地「摘星計畫」、原民產業「原流新創」據點等共53戶，另有NGO、搜救犬隊與文創民宿等單位使用。
國產署預告，7月將再釋出忠孝路等地20戶辦理標租，期盼透過公私協力，打造光復新村成為台中文化與觀光的新亮點。
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