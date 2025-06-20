櫻花建股東會／讓利才有量！董座開中台灣第一槍 宣布新推案讓利

櫻花建設（2539）20日召開股東常會，董事長陳世英指出，今年房市交易量在政策調控下成長有限，將呈現區域表現、個案表現的單點突破格局。未來市場送裝潢家電已成趨勢，必須「讓利才有量」，櫻花建新推建案將視個案採取讓利政策，平均比市場行情價格讓利10%至15%。

業界表示，櫻花建開中台灣第一槍，公開宣布新推案讓利，極具指標意義。陳世英不諱言，市場觀望氣氛濃厚，交易量緊縮，買方、賣方僵持不下，拖太久也不好，乾脆讓利帶動成交量，互惠互利。

陳世英表示：「我們線上個案，包含烏日新案『櫻花大綻』實登都已出來，周邊行情站上5字頭，我們成交均價46萬元左右，就是讓利，要接地氣貼近行情。」

櫻花建去年合併營收90.18億元，稅後純益為28.30億元、年增47.8%，每股稅後純益2.85元，股東常會通過配發2.5元股利，其中股票股利2元、現金股利0.5元。

陳世英指出，去年上半年由於新青安貸款的提出，資金行情帶動股市及房市交易熱絡，但央行在6月及9月分別祭出房市信用管制，造成買氣受挫；展望今年，高強度的信用管制仍是全年房市政策的主基調，預測全年房市交易量在政策調控下成長有限，將呈現區域表現、個案表現的單點突破格局。

櫻花建今年預計推出彰化市「中山之櫻」、台中市龍井區「向上之櫻」、烏日區新榮和段三期「櫻花大綻」、太平區福億段、大甲區「大甲之櫻-山美」等5個建案，總戶數1,304戶，總銷金額達180億元。

櫻花建前五月合併營收已達63.86億元、年增271.1%，主要受惠於跨年度交屋的「金馬之櫻」、「興大之櫻」交屋認列；下半年還有台中烏日區「高鐵之櫻-悅綻」、潭子區「櫻花知殷」、「櫻花知築」、桃園市楊梅區「櫻花旭」陸續完工交屋入帳，全年合併營收有望達到150億元。