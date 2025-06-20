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傳將接華信航空董事長 台中前副市長陳大鈞：完全不曉得

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
傳聞華信董事長將由台中市前副市長陳大鈞接任，他今天表示，未獲徵詢，完全不曉得。聯合報系資料照
傳聞華信董事長將由台中市前副市長陳大鈞接任，他今天表示，未獲徵詢，完全不曉得。聯合報系資料照

@@@華信航空@@@董事長職位今年3月起懸缺至今，近期傳出台中市前副市長、台中科技大學副教授陳大鈞將接任。今天他表示，未獲徵詢，也完全不曉得這件事，目前生活重心還是在學校授課；不管接任與否，後面還有很多程序要走，絕對不是近期會確定。

華信航空是中華航空旗下的子公司，主跑國內線，董事長一職原本由華航總經理高星潢兼任；華航前董事長謝世謙今年1月去世，高星潢代理董事長職務，華航董事會3月通過高真除（即轉正）為董事長，無法再兼任華信航空董事長，職務懸缺。日前有傳聞，陳大鈞8月初將接任華信董事長。

陳大鈞昨天受訪表示未獲徵詢，今天再次證實，完全沒有接獲相關訊息，目前學期尚未結束，還是以中科大上課為主；會有這樣的消息傳出，鐵定是有人在放風聲，但這類外界猜測也是好意，畢竟他是華航董事，對這個行業相當熟稔。

陳大鈞說，他的個性比較隨和，不會特別在意這些訊息，也覺得沒必要去和相關單位確認；不管由誰接任華信董事，後面都有很多程序要走，絕對不是近期會確定。

陳大鈞目前是中科大通識教育中心副教授，任教科目包含國際私法、民法、憲法理論與實踐等等，曾經擔任國大代表、民進黨台中市黨部主委、民進黨中評委、台中市社會局長等職務，台中前市長張溫鷹任內擔任副市長。

華航 華信航空 華信 民進黨

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