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力麒新董座郭濟綱：房市量縮已是趨勢 價格則個案有別

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
力麒建設董事長郭濟綱今日主持股東常會。記者林莉／攝影
力麒建設董事長郭濟綱今日主持股東常會。記者林莉／攝影

中央銀行昨日理監事會議並未祭出新一波信用管制措施，但也未鬆綁既有打炒房的政策。力麒建設董事長郭濟綱今日股東會後接受媒體聯訪表示，目前房市量縮已是趨勢，價格則個案有別，若急於脫手、產品非核心區，價格確實可能鬆動；但若為精華地段、去化過半者，仍有撐價空間。

他說，央行目前持續觀察「房價仍高」與「不動產貸款集中度過高」兩大指標，尚無明確寬鬆訊號。

力麒建設今日召開114年股東常會，力麒建設董事長郭濟綱去年接任董事長後，今年首度主持股東會，會中通過配發每股現金股利0.18元，承認力麒建設113年度合併營收為59.52億元，年減22.76%；歸屬母公司稅後淨利為1.28億元，年減46.7%，每股稅後純益（EPS）為0.17元。

面對市場變局，力麒將持續聚焦台北市核心地段的都市更新與危老重建案。郭濟綱說，今年推案規模達395億元，包括成屋銷售案「力麒天沐」，此案規劃中大坪數，因此決定先建後售，具體推案時間將視地主交屋時程與市場狀況調整，預售案「力麒．寰山」則持續推動。

郭濟綱表示，總銷逾百億元的「力麒松江企業總部案」預計今年第4季完工並取得使照，未來將規劃部分自用，其餘則視市況彈性出租或出售。另兩件都更案，包括「汐止都更案」總銷70億元與「北投大業案」總銷72.4億元，也預計於今年第4季取照，惟推案時程將視市場情況調整，最快明年啟動。此外總銷123.9億元的天母「力麒豐沐」已在興建中，尚未正式推出。

針對成屋銷售狀況，郭濟綱表示，公司線上成屋案如力麒天沐已去化至僅剩3戶，也陸續有人詢問；另外松江路總部商辦案，集團自用約一半，其餘則彈性出租或銷售，他說，住宅雖受壓，但商辦、廠辦市場仍有撐，對資金需求穩定的企業具吸引力。

談及營運策略，郭濟綱表示，力麒未來幾年將不再無端購地，將以具整合潛力的都更、危老案為主。當前土地稀缺、地主期待高，加上防災型都更獎勵政策尚未明朗，導致建商在整合與財務上壓力沉重。地主見房價上漲便要求更多分配，但建築成本升高卻無意分擔，讓建商面臨極高風險。

至於飯店事業，郭濟綱說，力麒正在陸續調整，未來將聚焦資源於本業推展，並視市場與政策動向彈性規劃案量。

都市更新 董事長 房價 力麒

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