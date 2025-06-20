竹縣啟動工業區永續發展碳管理輔導計畫 最高補助30萬

因應淨零轉型與永續治理政策推動需求，新竹縣政府推動工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫，除將提供最高補助30萬元，還有免費人才培訓課程，預計6月30日啟動說明會，將邀請碳盤查驗與ESG實務顧問團隊分享國際趨勢與輔導經驗，期協助企業掌握補助資源與行動建議。

新竹縣府產發處表示，當天將邀請碳盤查驗與ESG實務顧問團隊分享國際趨勢與輔導經驗，現場同步開放企業與顧問一對一媒合交流，提供申請流程指引與疑難解答，協助參與者第一時間掌握補助資源與行動建議，展現縣府推動淨零政策與建立產業碳管理體系的重視與決心。

新竹縣政府為協助企業因應全球淨零排放趨勢與碳盤查需求，提供企業專業碳管理人才培訓課程、溫室氣體(碳排)診斷輔導、盤查及查證輔導，並有數位工具導入及專業諮詢輔導資源，期促進新竹縣內企業落實永續發展與淨零轉型，讓與會企業快速了解計畫內容及補助機制。

本次計畫由新竹縣政府主辦、財團法人中國生產力中心執行，以碳排診斷、盤查輔導與查證3大方向，搭配全程免費專業碳管理人才培訓課程，協助企業從碳排盤點基礎開始，建構完整的碳數據系統與改善策略。活動即日起至6月24日開放線上報名(https://forms.gle/PM4pZyKw4L356ftB8)，邀請關注淨零轉型、欲申請碳盤資源的企業踴躍出席。