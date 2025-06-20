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中東局勢推升油價 下週汽油估漲最多2角

中央社／ 台北20日電

中東地緣政治緊張局勢升級，推升國際油價，預估23日凌晨零時起，汽油價格不調整或調漲新台幣0.2元，柴油調漲0.1到0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升零售價估28.1至28.3元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6至26.8元、95無鉛汽油每公升28.1至28.3元、98無鉛汽油每公升30.1至30.3元、超級柴油每公升25.5至25.7元。

累算至6月19日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為75.46美元，較上週68.90上漲6.56美元。本週新台幣兌美元匯率為29.555元，較上週29.830元升值0.275元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲2.1元，柴油調漲1.9元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油不調整或調漲0.2元，柴油調漲0.1到0.3元。台灣中油將於22日中午12時正式公布實際調整金額。

國際油價

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