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韓團來、觀光熱！高雄民宿家數年增破一成

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
2025年六都民宿業家數統計。資料來源／台灣房屋集團趨勢中心提供
2025年六都民宿業家數統計。資料來源／台灣房屋集團趨勢中心提供

暑假旅遊旺季即將來襲，迎接龐大觀光人潮，國內旅宿業蓄勢待發。台灣房屋集團根據財政部資料統計，截至今年3月，全台旅宿業成長表現，其中民宿業營利事業家數達6,936家，大幅超車旅館家數，年增幅達4.6%，六都當中，以高雄民宿業家數成長表現最亮眼，今年3月高雄民宿家數為116間，相比去年同期成長11.5%，年增突破一成，表現一馬當先。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年積極發展觀光經濟，不僅打造輕軌觀光列車，更舉辦像是吉伊卡哇等大型活動引爆話題，近一年更有火星人、魔力紅等國際大咖相繼開唱，韓國天團BLACKPINK及TWICE，也皆將於今年下半年前進高雄世運開唱，累計吸引上百萬人潮湧入高雄，帶旺旅宿與餐飲商機，除了大型國際觀光旅館相繼進駐，平價民宿擁有房價優勢，主題風格特色房型更加吸睛，帶動市場需求快速成長，看準旅宿商機，民宿市場成為投資業者關注新寵！

李家妮表示，依據「民宿管理辦法」，以高雄市區目前開放合法民宿經營範圍，包含鹽埕、哈瑪星、左營舊城，或其他具人文或歷史風貌等相關區域，民宿規模需為整棟透天、建築強度如屬H2類組，客房數規範為5間以下，符合相關條件經審查通過，即可申請民宿設立，近年像是鄰近世運主場館的海軍眷舍建業新村、合群新村，在演唱會經濟帶動下，已陸續開設多間眷村風格特色民宿，成為高雄新興的旅宿亮點。

觀光民宿夯！觀察六都今年中古透天總價，房價最親民同樣為高雄市，平均總價約為1,438萬元，民宿經營門檻相對也較低。

台灣房屋美術之心加盟店店東林家福表示，帶有合法民宿使用價值的透天住宅，可規劃為日租或月租型民宿套房出租，具備多元收租價值，在房價上具有一定優勢，尤其中古透天，房價較新屋親民，加上建物帶復古元素，可營造為其經營特色，亦是吸引投資人目光要素之一。

以開發早的鹽埕埔商圈，中古透天物件選擇性多元，依屋況及建物道路路寬條件不同，最低可能不到500萬元即可入手，如為屋況條件佳的臨路型中古透天，總價則約千萬元左右，依據建物維護成本及營運模式不同，如以每房2,000元，每周滿房2天來計算，粗估平均投報率約有5%至6%以上，對投資者而言具有一定吸引力。

觀光 民宿 房價

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