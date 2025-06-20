最後10天！「釣魚物件」6月30日前不下架、最重罰30萬

針對近期房仲業者互相檢舉各類社群(FACEBOOK、Instagram、Threads、YouTube、LINE、PTT、抖音等)及各房仲平台「廣告已成交未下架」，引發網內互打檢舉之亂，內政部日前召開會議決議，已成交或委託銷售期間屆滿未下架之廣告，業者應於6月30日前全面下架，違者將依《不動產經紀業管理條例》開罰6萬至30萬元。

新北市地政局地價科長蕭湘君表示，該會議已決議針對114年5月31日（含）以前委託銷售契約已終止（如委託銷售期間屆滿）、解除或委託期間內已簽約成交並完成產權移轉登記之廣告，所有業者應於114年6月30日（含）前完成各社群、各平台的廣告移除作業。

若逾期仍未下架，除個案情形有非可歸責於房仲業者外，地政局接獲檢舉並查證屬實，將依法裁處6萬元以上至30萬元以下之罰鍰；另外，業者亦不得以「廣告註記已成交」、「發布免責聲明」等方式取代廣告下架義務，違者亦將依規定裁處。

蕭湘君指出，各房仲業者皆應自行管控廣告刊登情形，業者可透過三招管理心法：「查契約、查成交、查平台」，刊登前先行確認委託契約書是否還在委銷期間，於物件成交後即時更新廣告資訊，並逐一確認每個刊登平台是否全數下架，不得再以「假房源引客」方式進行釣魚式行銷，才能讓消費者清楚知悉廣告物件狀態。

蕭湘君也特別提醒，依《行政程序法》第173條、《不動產經紀業廣告處理原則》第9點及《新北市政府及所屬各機關處理人民陳情案件注意事項》第4點規定，若陳情檢舉案件無具體檢舉內容、未具檢舉人姓名或住址，或經查證所留檢舉人資料屬偽冒、匿名虛報或不實，得不予受理。

因此民眾若發現經紀業者刊登廣告有違反《不動產經紀業管理條例》規定，應以實名提出違反規定的具體事證，以避免偽冒身分或惡意不實檢舉，更呼籲房仲業者踐履商業道德原則，若遇涉及重大違法事實、足以影響交易決定之事項、為明顯虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵等情事，應檢附具體事證再行檢舉，勿因同業競爭而大量惡意檢舉，以共同維護不動產市場交易秩序，也避免造成社會資源及行政成本的浪費。