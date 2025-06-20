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太景流感新藥獲准進行小兒臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）19日晚間公告，接獲合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥Pixavir marboxil （TG-1000）已通過中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）小兒劑型臨床試驗審查（IND），即將啟動臨床試驗。

太景董事長黃國龍表示，Pixavir小兒劑型為口服懸液劑，是為未滿12歲兒童及幼兒特別開發的劑型，考量了吞嚥、味道，以及可依體重調整劑量的需求；中國大陸的小兒專用藥品項僅約2％，顯見對小兒劑型藥品的迫切需求。

根據CDE審評結果，Pixavir將隨即展開一期的藥物生體可用率（BA, Bioavailability）臨床試驗。BA試驗的目的在於探索小兒口服懸液劑型在人體內的藥物暴露量，並與口服膠囊的體內暴露量對照比較，選擇適合劑量，以展開後續的小兒療效及安全性試驗。臨床團隊將目標訂於今年第3季完成一期臨床試驗，並爭取於第4季啟動療效及安全性試驗。

小兒流感藥物佔中國大陸流感藥物市場規模的六、七成，以2024年銷售額約人民幣49億元為例，小兒劑型的流感藥物銷售額約占35億元。因此，流感新藥小兒劑型的開發在整體流感藥物市場佔有極重要角色。

太景生技表示，Pixavir marboxil（瑪帕西沙韋）為帽依賴性核酸內切酶抑制劑，作用於病毒複製過程必須的搶帽機制。臨床三期針對成人及12～18歲青少年的試驗數據證實，該藥能有效縮短流感症狀緩解的時間，一次療程僅需服藥一次；尤其在12~18歲青少年組的療效更加顯著。

根據中國大陸流感中心統計顯示，2022至2024年流感疫情已回到COVID-19疫情前的傳染規模。近兩年更出現流感、呼吸道融合病毒（RSV）、COVID-19、人類間質肺炎病毒（hMPV）及肺炎黴漿菌等多種傳染疾病齊發的現象，顯見臨床醫療對於治療新藥之需求。

流感

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