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漢翔攜手法國工業研究機構 巴黎航展布局複材新技術

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

巴黎航展盛大開展，漢翔（2634）除了斬獲日商的發動機零組件長約，以及與法商簽訂物料採購長約外，在工程前瞻技術方面也有重要收穫。6/16開展當日，漢翔即針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心(CETIM)簽署合作意向書(LOI)，展開進一步技術合作。

簽署儀式由漢翔副總經理莊秀美與CETIM業務副總Pierre Bonnet代表，並由總經理馬萬鈞、策略技術營運長Antoine Hedin見證，在這場全球航太盛會中完成簽署，別具意義。

CETIM為法國政府與民間聯盟合營的工業研究機構，在歐洲享譽盛名，並在全法國設有多個研究據點，技術涵蓋能源、航太、機械工程等領域，服務客戶更橫跨全球。

台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及潛在商機爭取。漢翔近年在熱塑複材技術著力不小，今年3月先與歐洲大廠完成結盟，再於本次巴黎航展與法國最大的工業研究機構合作，足見對技術升級的企圖心。漢翔總經理馬萬鈞表示，技術是航空產業的根本，也是漢翔爭取訂單最重要的武器，工程團隊會不斷精進，掌握新世代的製造技術。

複材應用佔比被視為衡量飛機先進性的重要指標，有著輕量、耐腐蝕和耐疲勞的特性。而新世代的熱塑技術，更具備可逆物理反應的可回收特性，及成化時間短可高速量產的長處，易於保存、成本更低，更符合淨零碳排的世界趨勢，非常適合運用在有人機與無人機上，種種優勢已讓熱塑複材的研發成為兵家必爭重點。

無人機 漢翔

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