信義房屋志工走入南投中寮 為宜居社區盡心力

九二一地震後，南投中寮鄉的「瀧林書齋」成為資源匱乏孩子們的學習避風港。多年過去，書齋第三代返鄉成立「中寮之藝」社造團隊，致力以在地工藝翻轉經濟、創造就業。近日，信義房屋志工團隊走入中寮，延續中寮之藝與信義房屋於「社區一家」締下的情誼，攜手打造更宜居的生活環境。

此次志工行動，信義房屋同仁在烈日下戴上手套，投入中寮清水社區整理環境、活化教育場域等工作。從清掃落葉、除草、扶正樹苗，到整頓長期人力不足的社區角落，大家齊心協力，為居民打造更安全的生活空間。中寮之藝專案經理梁秀琴表示，社區以長者與幼童為主，日常維護人力有限，因此特別感謝信義志工的協助，讓社區環境煥然一新，也讓居民行走更安心。

參與志工行動的信義房屋逢甲青海店經理鄭家畯表示，雖然只是做一些簡單的小事，但想著這些空間未來會被孩子和長輩使用，「心裡就會很有感」。他說，這趟來到中寮，看見一群人十幾年來持續為教育和地方努力，也讓他更理解：原來把一件對的事，持續做下去，真的能讓地方慢慢變得不一樣。

「中寮之藝」的誕生，源自瀧林書齋的教育精神。當年，瀧林書齋創辦人廖修霖夫婦為解決偏鄉教育資源不足，開放自家空間，從孫子的幾位同學學英文開始，逐漸發展成提供英語、數學、縫紉等課程的學習據點，最多時曾有二十多位學生齊聚一堂學習，並媒合志工與職人教授才藝，十多年來不曾間斷。

如今，中寮之藝由當年書齋第三代楊博惇與在地工藝師共同創立，將在地的構樹纖維工藝融入學童生活，讓孩子們學得一技之長，也在創作中發掘自我價值與地方認同。團隊強調，透過工藝教育，不僅能培育在地人才，也促進婦女經濟自主與社區凝聚力。

順應永續潮流，中寮之藝也重視生態保育，並舉辦結合自然與藝術的「螢之聲」文化活動，吸引旅人走入中寮，體驗文化與自然之美，進一步帶動地方觀光與經濟發展，打破偏鄉青壯年外流的惡性循環。