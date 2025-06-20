串連製造業女力：如蝶聚合！誼力銤發展協會正式成立

代表台灣製造業溫柔堅定女力的「誼力銤發展協會」正式成立，共計百餘位機械業女性領導人參與。創會理事長、上銀科技總經理蔡惠卿表示，「蛻變、成長、溫暖、創新」是誼力銤發展協會的核心價值，藉此號召製造業女性領導人，以細膩堅定的特質，發揮影響力、開創台灣產業的新氣象。

誼力銤發展協會的前身為「一粒米女性經理人聯誼會」，於2012年5月2日在TMBA(台灣工具機暨零組件公會)第二屆理事長卓永財、副理事長嚴瑞雄的鼓勵之下誕生。

「一粒米」以ELIMI(Elegant Leaders in Machinery Industry)為諧音，凝聚精密機械產業的頂尖女性領導人，包括上銀科技總經理蔡惠卿、勤誠興業董事長陳美琪、大井泵浦總經理黃錦雲、上研機電總經理謝滿玉、東台精機副總嚴璐、台中精機永續長黃怡穎、高聖精密行銷副總吳迎帆、天工精密總經理林筱婷等。

這些優秀女力在被視為「黑手」的精密機械業，勇於創新、追求突破、打造幸福企業與幸福產業。

多年來，一粒米以聯誼會性質，每年舉辦春夏秋冬四次聚會，結合參訪學習，促進機械業女力的交流，以姐妹之情，在事業經營與人生道路上互相扶持成長，並發揮知性與感性兼具的特質，像稻米播種一樣，為剛強冷硬的台灣精密機械產業，導入「共好與共榮」的軟性溫暖思維。

由於凝聚力強大，會務規模持續成長，在一粒米創會理事長蔡惠卿及第七屆會長上研機電總經理謝滿玉的奔走下，決定正式成立法人組織「誼力銤發展協會」，會員對象由原本的「精密機械」擴大為「製造業」，廣納更多優秀女性領導人，發揮影響力，帶動台灣製造業的溫柔變革。

誼力銤發展協會於今年初啟動二次籌備會議，獲得會員熱烈響應，於6月18日正式舉辦成立大會，並選出首屆理監事團隊，由蔡惠卿擔任創會理事長、謝滿玉擔任副理事長。理事成員包括勤誠興業、東台精機、大井泵浦、台灣瀧澤、高聖精密、三峰機械、先鎰企業廠。

監事成員包括PMC精密機械研發中心、台中精機、豪力輝。協會也邀請行政院政務委員楊珍妮、天下雜誌資深總主筆賀桂芬、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊擔任會務顧問。

誼力銤發展協會成立大會，並邀請自行車龍頭巨大集團前董事長杜綉珍，以「船過水無痕」為題發表演講，她勉勵在座女性領導人，找到自己的價值、以身作則、不畏挑戰、永保好奇心，卓越向前行。

蔡惠卿表示，從一粒米到誼力銤，十多年來機械業的女性領導人不僅自身「成長」、「蛻變」，也為企業注入「創新」及「溫暖」，改變製造業的冷硬剛強形象，形塑底蘊更深厚的產業文化與品牌價值。

誼力銤發展協會除了聯誼女性領導人，也從原本的機械業擴大至更廣泛的製造業，提供台灣女性企業領導人一個精神上的娘家，讓各位姐妹在這裡得到力量，為台灣製造業打造嶄新風貌。

呼應「誼力銤發展協會」的核心價值「蛻變、成長、溫暖、創新」，成立大會特別打造一枚蝴蝶胸針，送給每一位出席會員。

這枚蝴蝶胸針由誼力銤會員姐妹團隊合作，從設計到製造全程自行包辦：世協電機擔任專案統籌、旭正機械負責珠寶設計、嵩富機械進行精密加工、上研機電進行雷射雕刻，讓冷硬的金屬閃耀出精緻柔和美感，充份展現台灣製造業的頂尖工藝實力，並象徵「人若美力、蝴蝶自來」 的華麗蛻變。