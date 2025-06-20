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勤美術館2025夏季展《Net & String Taichung》開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《String Taichung》探索空間迷宮，觀眾可以體驗虛實間的雙重情境。照片提供／勤美術館
《String Taichung》探索空間迷宮，觀眾可以體驗虛實間的雙重情境。照片提供／勤美術館

台中勤美術館2025年夏季展《Net & String Taichung》，20日正式對外開展。來自奧地利維也納、活躍於概念藝術與空間實驗領域的設計團體Numen / For Use首度來台展出，以全球巡迴經典〈Net〉與〈String〉系列全新版本，量身打造勤美場域限定的裝置創作，為台中城市注入一場體感與結構交織的當代藝術實驗。

由隈研吾以「掀開大地」為意象設計的勤美術館，自2024年底開幕以來，以自然地景與永續融合的建築特色受到社會大眾關注。此次展覽以兩件裝置作品《Net Taichung》與《String Taichung》連動呈現，參展民眾可實際穿越、攀爬、匍匐於作品之中，身體不再是旁觀的工具，而是觸發空間變化的關鍵。

勤美術館限定創作團隊Numen / For Use成立於1998年，由斯帆．瓊克(Sven Jonke)、克里斯托夫．卡茲勒(Christoph Katzler)和尼古拉．拉德利科維奇(Nikola Radeljković)三位工業設計師共同創立，活躍於概念藝術、舞台設計、空間與家具創作等領域。

以極簡主義出發再加入實驗與創意，長年致力於探討觀眾、身體、材料與空間之間的詩性關係，並模糊建築、雕塑與舞台之間的界線。

Numen / For Use的共同創辦人、也是本次策展人卡茲勒對場域與建築結構有敏銳的知覺，延伸勤美術館的建築視覺語言，打造出有彈性、有回應性的空間體驗。

不論年齡，不論背景，邀觀眾步入虛實交錯、詩意漂浮的空間體驗，大家都能得到孩子般的喜悅，將藝文共感植入城市節奏，重新定義空間與觀者的互動關係。

策展人卡茲勒表示，這次的創作不是單純展示兩件作品，而是讓它們融合成一個連續的感官旅程。觀眾先在《Net Taichung》裡解放身體，以兩層繩網構築出懸浮的平台，線條極簡卻富含動能，可以實際走入、穿梭其中；再於《String Taichung》沉浸視覺，將日常的素材賦予全新意義，再從解構與重組間得到轉化。

他強調，這是團隊迄今最大規模的空間裝置嘗試，特別挑戰在精準限制的室內場域中完成作品。卡茲勒更表示，欣賞台灣人的幽默感，儘管跨文化的溝通一定會有困難，但自己也非常喜歡這次與勤美術館的合作，這場冒險與嘗試很值得。

勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育說明，這次的展覽是藝術融合公共生活、最具代表性的實踐之一，從材料實驗、身體參與到空間互動，皆為觀眾打開新的感官邊界。

他形容作品彷彿一件巨大的包裹，在未打開之前無法預期其中的內容，但當作品完成、觀眾走入裝置時，會有如孩童般的興奮感，從認識自己的肢體動作、在網中奔跑、甚至躺下休息，都是觀眾與空間重新建立關係的過程。

何承育也感謝原創音樂設計蔡瑋德的參與，讓觀展體驗得以層層遞進。勤美術館期待未來持續透過國際展覽、城市行動與跨界合作，推動藝術生活的未來新願景。

《Net Taichung》可以感受作品結構隨著觀者穿梭、躍動而律動著。照片提供／勤美術館
《Net Taichung》可以感受作品結構隨著觀者穿梭、躍動而律動著。照片提供／勤美術館
勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育(右)與策展人克里斯托夫・卡茲勒合影。照片提供／勤美術館
勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育(右)與策展人克里斯托夫・卡茲勒合影。照片提供／勤美術館

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