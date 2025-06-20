中鋼衝刺減碳 五年斥資205億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）董事長黃建智昨（19）日在股東會透露，預計於2030年前投入205億元資本支出進行節能減碳，主要應用於高爐還原鐵、鋼化聯產、高爐噴吹富氫氣體等重點項目，以達成中期減碳目標。

昨天有股東詢問，中鋼為了會節能減碳有多少資本支出時，黃建智說明，205億元資金來源，主要透過產銷營運收入支應，並適當搭配綠色金融工具，以維持穩健的現金流與財務體質。

他強調，在碳費、碳關稅與碳中和等長期趨勢下，鋼鐵業唯有加快低碳轉型與產品價值升級，方能在未來國際市場中站穩腳步。

此外，中鋼集團投資興達海基，雖短期帳面虧損達64億元，但黃建智認為這是長遠投資布局的重要基礎。他指出，中鋼與外資合作成立中能發電，目前每年可發電11億度，貢獻營收約70億元，獲利可達7至8億元。中鋼持股比例為51%，風場可持續營運超過20年，對公司未來將產生穩定貢獻。

展望未來，黃建智坦言，短期仍有關稅與匯率波動風險，中期地緣政治與競爭局勢依然複雜，長期則需應對「碳中和」與「碳邊境稅」等挑戰。他強調，中鋼將以「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」的精神，持續精進本業、強化體質，朝「世界一流鋼鐵企業」邁進。

股東會 減碳 中鋼

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