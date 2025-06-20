中鋼喊話：期待Q4逆轉勝 有機會創造45度角的上升坡道

中鋼（2002）昨（19）日召開董事會，推舉黃建智續任董事長。黃建智在昨日股東會上說，面對全球鋼鐵產能過剩，中鋼去年精緻鋼品銷售占比11.1%，但毛利占比高達75.2%，成為營運獲利的關鍵動能，凸顯發展高值化精緻鋼廠才是正途。

針對今年營運展望，黃建智表示，第3季進到傳統淡季，期待第4季可逆轉勝，有機會創造45度角的上升坡道。他說明，第3季原本就挾雜著高溫、雨季等因素，工程建設進度延宕用鋼需求降低，加上歐美暑休工作天數減少，鋼鐵產銷相對較弱，如今再加上關稅問題影響，因此第3季會比較緊張。

中鋼董事長黃建智談話重點

但他強調，雖然當下市場考驗大，但第4季有機會逆轉勝。如果7月9日美國與各國的關稅談得還不錯，不確定因素降低，鋼市前景明朗化，配合時序進到傳統鋼鐵旺季，在第3季低迷的情況下，第4季鋼市景況有機會進到45度角的上升坡道。

黃建智表示，全球鋼市受到高通膨、高利率、地緣政治與大陸鋼品低價傾銷等衝擊，鋼鐵產業營運艱辛，中鋼降本增利，掌握銷售接單快、生產品質良率穩、研發設計產品準的準則積極應對，去年全年合併稅前淨盈約46億元，EBITDA margin（稅前息前折舊攤銷前獲利率）在亞洲先進鋼廠中排名第二，僅次於日本製鐵。

黃建智分析，今年美國宣布對所有進口鋼鋁產品均課徵25%關稅，另因俄烏停戰露出曙光帶動需求回升，推動國際鋼價走揚，鋼市曾出現反轉契機，中鋼也掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期，不料接下來鋼鋁關稅倍增至50%，為鋼市發展增添變數，所幸美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，中鋼將步步為營，密切關注鋼市發展及審慎採取適當因應對策。

去年世界鋼鐵動態（WSD）發布世界級鋼廠競爭力評比，中鋼在35家全球先進鋼廠中脫穎而出，躍升至第九名，首度排名前十。

黃建智表示，世界每年生產鋼鐵約18億公噸，其中大陸占10億公噸，最大應用需求來自房地產、建築等就占了用鋼的三、四成左右，但近年新能源汽車發展很快，有新的鋼鐵需要陸續釋出。目前雖然大陸鋼市處於低水平狀態，但相關經濟的措施開展，大陸有許多財政動作因應，以帶動經濟向上發展。

黃建智指出，中鋼目前每年約賣30萬公噸鋼鐵到大陸，都是特別客戶的特別用途，因此價格與獲利都還不錯。要注意的是，隨著大陸製造業能力完備，全球目前各行業只要遇到大陸產品都倒成一片，要脫身就就是要提升精緻鋼品，才是正途。