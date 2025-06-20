中鋼7月開跌盤 讓客戶休養生息

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（19）日開出7月及第3季盤價，中鋼業務副總李家丞說，最新7月及第3季盤價開出，每公噸跌600元至800元，有效降低中下游成本，與客戶休養生息。

李家丞指出，全球鋼鐵市場呈現需求疲弱與政策干擾並行的格局，為適度協助下游客戶爭取訂單，新盤價以平低盤開出，並搭配多元方案，期產業上下游攜手努力渡過國際大環境嚴峻挑戰。

他表示，美國關稅政策引發貿易緊縮並拖累經濟動能，各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，終端市場觀望氣氛濃厚，OECD將今年全球經濟成長率由3.1%下修至2.9%。台灣方面，受關稅變數與匯率升值拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由3.14%下修至3.1%。

由於美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利美國鋼價止跌回穩，然向上動能因需求低迷而疲乏，歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，短期鋼市進入調節期。鐵礦砂價格於每公噸95美元盤整，煉焦煤價格則下滑至約每公噸180美元。

李家丞說，新台幣匯率升值已影響台灣直接及間接外銷競爭力致需求承壓，出口產業面臨終端客戶訂單釋出緩慢，致使國內流通行情呈弱勢盤整態勢。

關稅 美國 台幣匯率

延伸閱讀

連5凍！央行宣布貼放利率維持不變 經濟成長率估維持3.05%

中鋼股東會／在全球鋼廠評比排第9 首入前十名

中鋼股東大會明召開 環團氣候績效報告曝減碳績效不足

美國鋼價走揚支撐市場信心 鋼市迎來新一波利多

相關新聞

上市櫃協會東方領袖講座／台日交流委員會揭牌

台灣上市櫃公司協會18日舉行東方領袖講座，並邀請外交部長林佳龍以「打造經濟日不落國：台灣新國際雁行聯合艦隊」為題演講。同...

顯而立見／贏得AI信賴…商業新決勝點

未來商業的決勝點：不是爭取顧客，而是贏得「顧客的AI」。AI已經悄悄但明顯地改變了我們做決策的方式。

智慧經營／華友聯總裁陸紀康 扮演土地開發魔術師

在南台灣，有一位企業家用雙腳走過雜草叢生的荒地，用真心說服一戶又一戶地主，他不是建築師，卻讓一塊塊被遺忘的土地浴火重生。...

策略行銷／人機共舞 保持心態健康

近來國際科技媒體指出，OpenAI與麻省理工學院（MIT）合作的研究發現，使用 ChatGPT頻率愈高的「重度用戶」，其...

行銷望遠鏡／企業高階主管 最佳代言人  

廣告代言人在行銷活動中，扮演舉足輕重的角色，激起見賢思齊的模仿效應，加速顧客指名購買決策，創造行銷效果。無論是提高行銷績...

中鋼喊話：期待Q4逆轉勝 有機會創造45度角的上升坡道

中鋼昨（19）日召開董事會，推舉黃建智續任董事長。黃建智在昨日股東會上說，面對全球鋼鐵產能過剩，中鋼去年精緻鋼品銷售占比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。