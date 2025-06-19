上福全球二代接班 王國印接任董事長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

上福全球（6128）去年每股稅後純益2.88元，股東常會19日通過配發2.5元現金股利，配發率86.8%；會中並完成董事全面改選，新一屆董事會隨後推選王國印出任董事長，原任董事長王瑞宏仍擔任董事，上福也宣告完成二代接班。

上福去年合併營收55.1億元，稅後純益3.67億元，每股稅後純益2.88元。

上福今年前五月合併營收22.93億元、年減0.8%；第1季合併營收13.54億元，稅後純益6,167萬元，每股純益0.48元。

王國印為王瑞宏之子，曾任上福業務部副總經理，並在2024年3月接任營運長，今天獲推選出任董事長。

上福主要從事碳粉匣產品開發，並投資經營台中港酒店，去年營運總部啟用，整合集團研發、採購與生產等資源，縮短產品開發到上市的時間。

董事長 營收

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