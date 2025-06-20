上市櫃協會東方領袖講座／台日交流委員會揭牌

台灣上市櫃公司協會18日舉行東方領袖講座，並邀請外交部長林佳龍以「打造經濟日不落國：台灣新國際雁行聯合艦隊」為題演講。同時也為協會成立「台日交流委員會」揭牌，盼促進台日經貿合作與產業交流，未來致力推動雙方企業前瞻性對話與合作，在多元領域打造更緊密的交流平台與策略聯盟機會。

台日交流委員會揭牌典禮由外交部長林佳龍親臨見證，包括台灣上市櫃公司協會理事長暨信義房屋創辦人周俊吉、副理事長暨富邦金融控股副董事長曾銘宗、創辦人暨前財政部關貿網路公司董事長施明豪、樺漢科技（6414）董事長朱復銓、華城電機總經理許逸德、台日交流委員會召集人謝禎國等近百位企業家出席，並邀請多位具代表性日商高階主管，展現對台日雙邊關係高度重視。

此次揭牌的台日交流委員會重點工作為促進台日經貿合作與產業交流，建立日本企業在台灣的友好平台，擴展協會對日本交流及台日雙方合作，未來將聚焦科技、製造、消費、交通、旅遊等多元產業領域更緊密交流平台。協會期待藉此契機，促進台日雙方企業攜手共創雙贏新局，拓展亞太區域經濟合作新篇章。

林佳龍在典禮中發表演講，為使政府資源及民間力量結合並發揮綜效，外交部以「經濟外交」與「榮邦計畫」規劃以「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的聯合艦隊模式，與友邦及夥伴國家共榮。

首先，由跨領域產業的下游領導企業，先針對目標市場進行客製化產品與服務的「系統化組合」，即從單一產品貿易，轉變為系統產品與服務整合輸出的新投資與貿易模式，例如醫材或交通工程結合資通訊服務等。

其次，槓桿台灣為數眾多的中堅企業與中小企業，借重其以關鍵零組件及有別於下游產業的次系統服務之豐富經驗，實現跨領域產業加速整合。

其三，重視政府在經濟外交的關鍵角色，考量外交戰略與經濟比較利益，透過私部門與公部門因地制宜的合作模式，打造海外生產群聚或科技產業園區，建立聯合艦隊在空間上的「穩定生態系統」，並強化數位與低碳雙重轉型過程中所累積的跨領域人力資本，以數位賦能及友岸外包等新思維，讓友邦及夥伴國家在智慧交通、智慧醫療等跨領域的產業能耐得以提升，同時增進台灣經濟轉型的貿易創造效果，深化與台灣內部「五大信賴產業」之產業聯結。

林佳龍也提到，雖目前川普已提出對等關稅、半導體關稅等，但目前尚未定案，外交部持續提出經濟榮邦計畫，將透過四大面向推動，包括公私協力人人都是外交官、進行全球布局、爭取國際商機、開拓新興市場等做法。具體做法包括，在中東歐進行半導體、無人機等產業供應鏈韌性布局、鏈結大南方矽谷、打造台菲經濟走廊等。

此外也將透過台灣半導體優勢促進台美合作，林佳龍說，透過在美、日、歐半導體投資，促進企業相互投資並提升全球供應鏈韌性；與中東歐的捷克、立陶宛等國，則鼓勵法人或企業跨國研發合作，共同掌握關鍵前瞻技術；與拉美友邦、新南向的菲律賓、越南等國，協助培育專業人才，尤其與美國「晶片法案」及「國際科技安全與創新基金」合作，建立「民主供應鏈」。