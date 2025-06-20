行銷望遠鏡／企業高階主管 最佳代言人  

廣告代言人在行銷活動中，扮演舉足輕重的角色，激起見賢思齊的模仿效應，加速顧客指名購買決策，創造行銷效果。無論是提高行銷績效，或是增強品牌與產品競爭優勢等，皆具有多重貢獻，所以廠商應慎選和企業、品牌及產品相匹配的廣告代言人。

廣告代言人的選擇相當寬廣，包括當紅的明星藝人、發展潛力雄厚的運動員或是各行各業的知名人士等，由公司高階主管擔任代言人也是一個不錯的選項。

其中，公司高階主管具專業性，最瞭解公司及產品特性，容易激起消費者的信任感，而且無須支付高昂的代言費用，被認為是最經濟有效的廣告代言人。以下是幾個成功案例：

一、艾科卡創造反敗為勝典範

被譽為美國汽車巨人的艾科卡（Lee Iacocca），曾在福特汽車公司被請辭，投效克萊斯勒汽車公司後，華麗轉身，出任總裁，掌管經營兵符且績效非凡。

艾科卡親自為克萊斯勒汽車公司拍攝膾炙人口的廣告影片。坐在汽車引擎蓋上，笑容可掬，親切和藹，瀟灑揮手致意的畫面，展現信心十足的英姿，巧妙地傳達克萊斯勒汽車值得信賴的訊息。擔任代言人的艾科卡，廣告傳播效果紅透半邊天，至今仍然記憶猶新，創下「反敗為勝」的最佳典範。

二、大金結合品牌與顧客荷包

大金空調「用大金，省大金」的廣告詞，簡單明瞭，容易記憶，感動顧客，榮獲2011年十大廣告金句獎。

大金空調家戶喻曉的廣告，由董事長親自出馬擔任代言人，穿著和服的造型，矯健有力，炯炯有神，令人耳目一新，成功演繹出無可取代的產品特質。「用大金，省大金」的廣告詞，把產品品牌（大金）和為顧客省荷包的經濟利益結合在一起，創造傲人的銷售績效。

三、副總經理最值得你信賴

光陽機車董事長柯俊斌在擔任副總時，曾擔任公司廣告代言人，一句「我是光陽副總柯俊斌」，簡短有力地傳達光陽機車值得信賴的訊息，使光陽機車創下市占率超越30%的卓越佳績。

最瞭解公司產品者，莫如公司高階層主管，這是公司採用高階主管擔任廣告代言人的初衷。柯副總在廣告中凸顯獨特的技術專業素養，迎合年輕人的胃口與期望。在另一部廣告影片中說，「人的能量，決定車的力量」，也成功的打動年輕人的心。

四、品保經理保證產品品質

藥品的品質要求，高過一般食品等級，品質保證更是消費者所引頸企盼。五洲製藥啟用當時的品保經理擔任廣告代言人（已升任為該公司廠長），品保經理為公司產品品質背書，也創下最佳品質代言人的優良形象。

廣告影片背景演繹公司採用最先進的技術、設備與製程，研製安全可靠的產品，搭配品保經理採用台語發音，解說產品特質，樸實真誠，平易近人，拉近和消費者的距離。

選用廣告代言人是一種多元決策，也是非常重要的行銷傳播決策。公司高階層主管雖是廣告代言人的候選決策之一，但是並非每位高階主管都適合擔任廣告代言人，公司在選用代言人時必須思索再三，謹慎行事。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）