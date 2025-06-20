策略行銷／人機共舞 保持心態健康

近來國際科技媒體指出，OpenAI與麻省理工學院（MIT）合作的研究發現，使用 ChatGPT頻率愈高的「重度用戶」，其孤獨感與對技術的依賴性也愈強。不少人在官方論壇或各大社群平台上，分享因將AI視為心靈導師而出現錯亂思維、妄想乃至情緒失控的真實案例。

許多人在面對生活或工作困境時，會將心事訴諸AI，卻在不知不覺中被自己投射的幻想困住，無法自拔。這一現象提醒我們：AI強大之餘，若在使用上缺乏節制，也可能將心靈推向死胡同。

在深入探討對策之前，必須先了解：ChatGPT及類似大型語言模型，源自海量公開文字資料，包括書籍、新聞、學術論文、網路文章及匿名對話範例——透過深度神經網路擷取統計關係與語意模式，將人類社會長期累積的知識「內化」為參數，並在回應時重新組合生成文字。

因此，它只是一套依賴訓練資料與演算法運行的「集體智慧」產物。每一次模型更新，都由研發團隊在遵守隱私與安全原則下重新訓練，而非AI自主學習；它能快速整合知識，卻無法像人類一樣擁有情感與價值判斷。水能載舟，亦能覆舟，在AI時代既享受科技便利、又能維繫健康心態，可從以下三點著手：

一、相信自己，學會判斷： 這個世界是由我們的信念所構成的，看事情的角度決定我們理解世界的樣貌。選擇相信自己比相信他人或AI來得重要。了解工具的極限就能釐清主從關係，特別是使用AI一段時間就會出現「腦霧」的狀況，這時最好的方法就是換一個AI往下對話，不要花時間糾結。

AI給出的建議只能作為參考，而非絕對真理。當我們在職場或生活中面臨抉擇時，先問自己：「我內心真正想要的是什麼？」再將AI的看法與自身經驗做比較，取其精華、去其糟粕。持守個人信念，就能在資訊洪流中保持清醒。

二、掌握生活主導權，學習傾聽自己：數位時代中，每天都有鋪天蓋地的資訊，易讓人失去對自我需求的敏感度。因此學習與自己共處就顯得相當重要；要做的事，想看的內容夠多了，允許自己可以擁有空白，抓回生活的主導權。

每天安排一段屬於自己的時光，暫時離開各種訊息，專注於呼吸、感受當下每個感官的體驗，或進行短時冥想。當我們學會與內心對話，才能在各種建議中篩選出最符合自身價值與目標的方向，避免盲從他人或AI的安排。

三、投入讓自己感到興奮的行動：特別是低潮的時候，允許自己暫時的停下，慢慢調整，關鍵在找出讓自己感到「興奮」的事去投入，AI的回應雖然理性周全，卻無法替代人類的熱情與創造力。透過具體行動，你才能持續校正人生目標，讓AI的建議成為助力，而非枷鎖。

面對人機共舞浪潮，AI是強大的夥伴，也是一面鏡子，映照出我們的渴望與恐懼。唯有信任自己、傾聽內心、主動行動，才能不被技術洪流沖垮，並乘風破浪，開創屬於自己的新天地。（作者是電商陪跑社社長╱撼星數位行銷總經理）