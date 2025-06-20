智慧經營／華友聯總裁陸紀康 扮演土地開發魔術師

在南台灣，有一位企業家用雙腳走過雜草叢生的荒地，用真心說服一戶又一戶地主，他不是建築師，卻讓一塊塊被遺忘的土地浴火重生。他是華友聯（1436）創辦人、集團總裁陸紀康，一位像魔術師般的開發者，用土地重劃改寫城市的命運，親自詮釋了自己的人生傳奇。

市地重劃 踏出改革腳步

在一場公開場合，陸紀康開心宣告著，華友聯在宜蘭有廣達80餘公頃的土地開發案即將完成，「這裡可以蓋二、三十年」，事業版圖從南部擴展到全台灣，為華友聯樹立新的里程碑。

陸紀康出身高雄，自小聰慧的他，年少時期就有經營頭腦，他敏銳察覺到城市不斷擴張的現實，進一步推理認為，台灣不只是需要更多建築，而是需要有人願意去「整理」無數混亂與被遺忘的土地。

於是，年經的陸紀康毅然成立市地重劃公司，進入市地重劃這個充滿挑戰的領域。他不是背景專業的開發商，卻選擇與無數地主磨合、面對法規與民情阻力，一步步踏出改革的腳步。

認識陸紀康的企業家說，在別人眼中沒人要的土地，陸紀康卻視為珍寶，他深信土地不只是可以賣的商品，它本身就有故事與情感；而土地重劃，不只是劃線，更是重生。

最具代表性的開發案，莫過於台南的一處自辦重劃區，那曾是一片堆滿廢棄輪胎與垃圾的死角，連在地人都搖頭不看。但陸紀康看見了可能性。他用無數次拜訪、修正提案與真誠溝通，一戶戶走進地主家中，即使名片被當場丟棄，也不曾氣餒。

他甚至親自邀地主參觀過去的開發成果，讓他們看見未來的樣子。最終，這片土地成為台南最受歡迎的生活圈之一，一條條筆直街廓與公園綠地訴說著——有人曾用信念翻轉了一切。

成功的背後，也有高牆與陰影。陸紀康創業過程面臨無數低潮，並曾陷入人生谷底，但他並未因此怨天尤人，反而靜心思考，不再強調快速與規模，而是將「生活」與「永續」視為事業的核心，確認土地開發的意義，不只是蓋房子，而是為城市與人創造可以棲息的空間。

二代接班 建構生活集團

虎父無犬子，華友聯董事長陸炤廷扛起接班重責時才30歲出頭，是國內上市公司最年輕的董事長，後來又深獲建築界前輩賞識，成為最年經的不動產開發公會理事長，躍居國內重要意見領袖舞台，建立全國性的影響力。

陸炤廷在堅實的基礎上精益求精，這位年輕接班人接手企業後，引進科技與設計思維，推出「華友聯Family App」與「Hito共學館」，讓住戶能即時報修、親子共學，打造智慧化社區生活，並且拍抖音與年輕客群、住戶交流獲得歡迎，走在行銷潮流尖端。

華友聯如今早已不只是土地重劃公司，而是跨足建設、長照、幼教與觀光的生活集團。從H會館到長照合作據點，陸紀康讓土地承載的不再只是磚瓦，而是文化、教育與照顧。

那位曾經在荒地間奔走、在低潮時沉思的開發者，用他的方式告訴世人：土地值得被尊重，城市可以更好，開發可以更溫柔。他曾說：「土地，是我們唯一腳踩著的東西，它應該被珍惜、被尊重。」在高雄、台南甚至宜蘭的每一塊重生土地上，陸紀康寫下了一頁又一頁的城市詩篇，令人印象深刻。