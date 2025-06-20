顯而立見／贏得AI信賴…商業新決勝點

經濟日報／ 陳顯立

未來商業的決勝點：不是爭取顧客，而是贏得「顧客的AI」。AI已經悄悄但明顯地改變了我們做決策的方式。

當我們打開Spotify、Netflix、YouTube，我們不是自己在選，而是AI幫我們選。當我們問ChatGPT或Siri、Google Assistant時，也不是自己去找答案，而是讓AI幫我們篩選。

未來，這不只會發生在娛樂與資訊領域。它將滲透到每一個商業選擇之中。未來的消費者將不再親自搜尋產品或服務，而是將選擇的權力交給自己的AI助理。無論是訂餐廳、找保險、買保健食品，用戶只需要下一個指令：「幫我找最適合我的」，然後AI就會接手做出決策。

這意味著，你的品牌是否有機會被看見，不再取決於你花多少預算打廣告，而是取決於「能不能通過用戶AI的判斷邏輯」。你不是在市場上與其他品牌競爭，而是必須先贏得用戶AI的信任與推薦。

品牌真正的競爭對手，不是市場，而是用戶的AI。廣告不再直接觸及人，而是被用戶的AI過濾。你的行銷訊息能否穿透AI的判斷，是決定成敗的第一關鍵。

若AI認為你的資訊不夠可信、不夠有價值、不夠符合主人的需求，你的品牌就會被排除在選項之外。品牌未來的戰場，轉移到「如何讓AI認可你」。你需要為AI設計內容、提供可讀的數據、建構信任機制。你能不能贏得AI的信任，決定了你能不能接觸到用戶本身。

AI已經把專業門檻降到最低。一個人就能設計品牌、製作內容、經營社群、提供客服，打造完整的商業運作。過去需要團隊才能做到的事，今天靠AI，一個人就能完成。這讓「一人公司」成為現實。個體經營者、自由工作者、內容創作者，都能用AI成為自己的公司。

未來的商業世界，不再是大企業的獨占舞台，而是千萬個小而美的「一人公司」在AI的協助下，相互競爭與共創價值。

當用戶的AI開始與品牌的AI對話，商業將進入看不見的戰場。這場對話裡，比的是誰能提供更好的數據、更透明的價值、更精準的回應。品牌的語言，不再只是寫給消費者看的文案，而是設計給AI解析的邏輯。

如果你的AI不懂得與用戶的AI溝通、不懂得提供AI需要的證據與參數，你將失去所有被推薦的機會。未來真正的勝負，不是SEO，而是AIO，AI優化，讓AI之間願意推薦你。

真正的關鍵，是懂得如何影響用戶的AI。你需要設計讓AI相信你對它的主人最好，讓AI認定你提供的體驗最符合需求，讓AI覺得你最值得推薦。這不只是行銷，而是一場全新的商業設計工程。

未來的決策點，不是你能不能用AI提升效率，而是你能不能「進入用戶AI的世界」，成為它推薦的首選。因此，影響AI的能力，將取代傳統行銷，成為企業的新核心競爭力。

未來的商業，不是你擁有AI就夠了，而是你能不能讓用戶的AI「擁有你」。當AI認定你對它的主人最好，它會主動替你說話、替你推薦、替你成交。會用AI的人很多，但能讓AI喜歡你、替你發聲的人，才是真正的未來贏家。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

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