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儒鴻砸12億元增資印尼子公司 為第三廠擴產作準備

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣大廠儒鴻（1476）19日公告，將對印尼子公司PT Eclat Textile International進行現金增資4,100萬美元，核合新台幣約12.12億元。據悉，此次增資資金將用於充實營運資金、償還借款，並做為籌建印尼第三座新廠的前期準備，顯示即便對等關稅攪局，儒鴻仍持續強化東南亞產能投資與布局。

儒鴻董事長王樹文先前在股東會表示，目前儒鴻自有產能產線仍維持滿載，且不是提前備貨造成，而是反映真實需求。也因此，印尼廠區第三期建廠的具體規劃，希望能排入下一次董事會審議，預估會在8月，預期將布局成衣廠，另還會在當地再找合適的地點買地蓋布廠；未來除印尼外，亦評估其他國家建立協力廠，但除了關稅，還要看勞動力與產業鏈是否健全。

儒鴻今年原本有望挑戰營收新高紀錄，雖然受關稅干擾影響增加變數，但公司表示，今年以來新客戶訂單大幅成長、整體需求強勁，加上主要品牌客戶並未下修訂單預估，整體而言，今年營運仍可望優於去年。儘管關稅與匯率波動形成短期壓力，但目前接單與出貨狀況穩定，特別是新興品牌客戶（小巨人）訂單年增三位數，預期全年貢獻營收比重可達12%至18%，前五月已達15%，動能強勁。

市場關注川普上任後，新一輪的關稅政策是否影響儒鴻生產基地布局策略？儒鴻先前在法說會上表示，除了印尼第三期擴產計畫，近期也已開始評估中南美、印度與非洲市場的投資可能性，並已啟動資料蒐集作業。與過去單點大額投資不同，公司也同步檢討是否調整為小規模、多據點的布局方式，以提升全球布局的靈活度與風險彈性。

印尼 儒鴻

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