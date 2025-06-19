儒鴻增資印尼子公司約12億元 將擴建第三廠
儒鴻（1476）19日公告，將增資印尼子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL4,100萬美元（約新台幣12.1億元）。法人認為，儒鴻印尼子公司增資，除了充實營運資金並償還借款外，主要是為籌建印尼第三廠做準備。
法人指出，儒鴻目前成衣產能位於越南、柬埔寨、印尼，布廠產能則位於台灣、越南。由於印尼子公司產能滿載，有進一步擴張產能需求，市場預期該公司董事會通過後，即可啟動投資案。
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