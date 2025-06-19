儒鴻增資印尼子公司約12億元 將擴建第三廠

佳格（1227）食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議，佳格每年1月及6月都會發兩筆獎金，佳格都沒有納入薪資，長期將影響到勞工的退休金額，「佳格大賺錢，薪資給付不完全」。

2025-06-19 14:14