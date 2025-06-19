快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

高雄晶英國際行館改名爆爭端 御盟酒店發3點聲明

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

高雄晶英國際行館改名「然一酒店」爆爭端。晶華（2707）董事長潘思亮說，不符合合約精神，合約到2032年才到期。御盟酒店19日也發三點聲明說明對此事件的立場，也會秉持最大誠意與晶華公司持續協商。

御盟酒店說明如下：

一、 御盟酒店股份有限公司(下稱本公司)與晶華國際酒店(下稱晶華公司)自 2011 年開始合作，雙方簽訂酒店經營管理合約，由本公司委託晶華公司經營「晶英國際行館」，依雙方合約第 5 條約定及民法第 549 條第 1 項「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約」之規定，本公司或晶華公司任何一方，均有權隨時單方終止合約，先予說明。

二、 近年來因國人旅遊型態轉變及本公司營運策略調整，雙方對於經營理念及飯店未來定位之歧見日漸加大，經多次溝通無法彌合。本公司乃於去年(113年)12 月 27 日委託律師發函通知晶華公司自今年(114 年)8 月 1 日起終止雙方委託經營管理契約。

晶華公司於 114 年 1 月 6 日亦回覆尊重本公司終止合約之決定，故雙方於 114 年 1 月 6 日對於終止委託經營管理契約已有共識，僅對於終止後是否應付賠償金或違約金暨其數額尚未達成共識，惟本公司一直秉持最大誠意與晶華公司持續協商。

故本公司係合法通知晶華公司終止契約後，經數個月完整規劃及評估程序，始於今年 3 月間與新合作夥伴洽談未來飯店之合作經營計畫。故近日新聞稿中含有影射本公司新合作夥伴為介入本公司與晶華公司之「第三者」，不僅與事實明顯不符，亦有損本公司、晶華飯店及新合作夥伴之形象及商譽，且對交易秩序造成不當干擾。

三、 本公司在此鄭重聲明，與新合作夥伴之合作關係是在終止與晶華飯店之契約後才展開，新合作夥伴從未參與或介入本公司與晶華公司雙方合作過程或其終止程序。相關媒體不實影射之言論已侵害本公司、晶華飯店及新合作夥伴之名譽權與信賴基礎，本公司在此保留依法提起民、刑事法律行動之權利，以正視聽、維權止損。本公司仍重申，我們珍惜過去與晶華公司的合作情誼，也盼雙方能理性協商，妥善處理後續事宜。本公司也會秉持最大誠意與晶華公司持續協商。

御盟酒店說明內容截圖。黃淑惠翻攝
御盟酒店說明內容截圖。黃淑惠翻攝

延伸閱讀

又發生路樹倒塌 這回砸毀高雄路邊停車

高雄聯合教甄遭考生質疑不公 三民家商：公平公正且合規

高雄茄萣驚見離奇男屍 倒臥工寮內明顯死亡

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

相關新聞

中鋼股東會／黃建智續任董事長 全力推動二軸三轉策略

中鋼（2002）19日召開2025年股東常會，董事長黃建智主持，會中通過2024年度營業報告書、財務報告案，2024年度...

實體百貨經營挑戰高 大魯閣將處分新竹、台中商場

專注打擊練習場館等運動休閒項目以及商場經營的大魯閣公告，將處分台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，未來將聚焦在...

宏全無菌飲料自貿廠上樑 打造全台最大飲料代工生產基地

飲料包材製造龍頭宏全（9939）19日在台中港自由貿易港區舉行無菌飲料自貿廠第三期廠上樑典禮，董事長鄭雅文宣布，第四期自...

上市櫃和碩、微星爭插旗桃園 專家揭「3原因」龜山廠房成兵家必爭地

據信義全球資產公司統計，近三年上市櫃法人在桃園廠房、工業地等工業不動產交易量達到近600億元，穩居六都第一，足見法人對布...

漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約

漢翔今天宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元（約台幣1....

佳格工會抗議「薪資給付不完全」！佳格回應了

佳格（1227）食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議，佳格每年1月及6月都會發兩筆獎金，佳格都沒有納入薪資，長期將影響到勞工的退休金額，「佳格大賺錢，薪資給付不完全」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。