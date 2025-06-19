快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

早秋新品、黃金加持 SOGO年中慶拚業績20億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

遠東SOGO台北店幸福年中慶將於24日登場，隨著早秋新品上市、避險黃金熱與樓層改裝效益加持下，13天檔期業績上看20億元，期望能微幅成長。

SOGO今年上半年金飾銷售表現亮眼，業績年增近一成，背後主因包括國際政經情勢動盪帶動避險需求。首先，美中貿易摩擦升溫，川普強調對等關稅，引發市場對經濟前景的不確定性，促使資金轉進黃金等保值資產，SOGO透露，今年以來已有多筆高額交易，單筆最高達250萬元。

另外，SOGO表示，前五月業績微幅成長，希望年中慶業績能穩住，今年看好戶外產品、黃金與男女裝等業種，其中，復興館７樓男裝樓層重新開幕，將引進三間全台獨家首櫃。

SOGO天母店主管表示，近幾年北市科廠商進駐與淡水大橋完工後，看好能帶動天母地區買氣，大幅提升來客數，未來會有品牌調整計畫，也助攻家電等類別銷售。

SOGO年中慶除祭出全館5折起優惠之外，更攜手指定銀行推出「快樂金喜刷」，全館包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000元送300元電子抵用券；首度刷中國信託SOGO聯名卡3000送180，合併最高10%回饋，彩妝、鞋、內衣、運動更好入手。

家電、珠寶、黃金等業種滿10000元送500元電子抵用券；國際精品滿20000元送1000元電子抵用券；復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品滿30000元送1000元電子抵用券。購物之餘刷聯名卡饗美食同享優惠，即日起於指定餐廳美食街享9折/95折之外，7月1日（二）起-9月30日（二）再享餐飲加碼滿500元贈35元、2000元贈140元電子抵用券，最高10%優惠（含店內3%回饋）；年中慶期間再加碼最高回饋11%。

年中慶 SOGO

延伸閱讀

SOGO年中慶聯名卡滿3千送回饋 精品新品到貨趁優惠入手

中東局勢帶動避險情緒 SOGO：上周接到多筆百萬金條訂單

從協會制度到黃金計畫 「網球教父」張思敏教授的人才推廣戰略

國際衝突不斷 黃金商品再成資金避風港 投資價值受關注

相關新聞

中鋼股東會／黃建智續任董事長 全力推動二軸三轉策略

中鋼（2002）19日召開2025年股東常會，董事長黃建智主持，會中通過2024年度營業報告書、財務報告案，2024年度...

實體百貨經營挑戰高 大魯閣將處分新竹、台中商場

專注打擊練習場館等運動休閒項目以及商場經營的大魯閣公告，將處分台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，未來將聚焦在...

宏全無菌飲料自貿廠上樑 打造全台最大飲料代工生產基地

飲料包材製造龍頭宏全（9939）19日在台中港自由貿易港區舉行無菌飲料自貿廠第三期廠上樑典禮，董事長鄭雅文宣布，第四期自...

上市櫃和碩、微星爭插旗桃園 專家揭「3原因」龜山廠房成兵家必爭地

據信義全球資產公司統計，近三年上市櫃法人在桃園廠房、工業地等工業不動產交易量達到近600億元，穩居六都第一，足見法人對布...

漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約

漢翔今天宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元（約台幣1....

佳格工會抗議「薪資給付不完全」！佳格回應了

佳格（1227）食品企業工會，19日在工廠外面大馬路上抗議，佳格每年1月及6月都會發兩筆獎金，佳格都沒有納入薪資，長期將影響到勞工的退休金額，「佳格大賺錢，薪資給付不完全」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。