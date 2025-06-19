早秋新品、黃金加持 SOGO年中慶拚業績20億元

遠東SOGO台北店幸福年中慶將於24日登場，隨著早秋新品上市、避險黃金熱與樓層改裝效益加持下，13天檔期業績上看20億元，期望能微幅成長。

SOGO今年上半年金飾銷售表現亮眼，業績年增近一成，背後主因包括國際政經情勢動盪帶動避險需求。首先，美中貿易摩擦升溫，川普強調對等關稅，引發市場對經濟前景的不確定性，促使資金轉進黃金等保值資產，SOGO透露，今年以來已有多筆高額交易，單筆最高達250萬元。

另外，SOGO表示，前五月業績微幅成長，希望年中慶業績能穩住，今年看好戶外產品、黃金與男女裝等業種，其中，復興館７樓男裝樓層重新開幕，將引進三間全台獨家首櫃。

SOGO天母店主管表示，近幾年北市科廠商進駐與淡水大橋完工後，看好能帶動天母地區買氣，大幅提升來客數，未來會有品牌調整計畫，也助攻家電等類別銷售。

SOGO年中慶除祭出全館5折起優惠之外，更攜手指定銀行推出「快樂金喜刷」，全館包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000元送300元電子抵用券；首度刷中國信託SOGO聯名卡3000送180，合併最高10%回饋，彩妝、鞋、內衣、運動更好入手。

家電、珠寶、黃金等業種滿10000元送500元電子抵用券；國際精品滿20000元送1000元電子抵用券；復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品滿30000元送1000元電子抵用券。購物之餘刷聯名卡饗美食同享優惠，即日起於指定餐廳美食街享9折/95折之外，7月1日（二）起-9月30日（二）再享餐飲加碼滿500元贈35元、2000元贈140元電子抵用券，最高10%優惠（含店內3%回饋）；年中慶期間再加碼最高回饋11%。