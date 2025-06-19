熙特爾攜手VOLVO PENTA！搶攻電動設備充電商機

儲能系統整合商熙特爾新能源（以下簡稱「熙特爾」）宣布，於6月19日與瑞典 VOLVO 集團旗下動力解決方案領導品牌 VOLVO PENTA 正式簽署策略性合作備忘錄（MOU）。本次合作象徵雙方攜手邁入能源轉型的全新階段，透過跨國聯盟共同於亞太市場推動智慧儲能與電動設備充電解決方案，開創雙方在能源與電動化領域深度整合的新格局。

此次合作聚焦於三大核心方向，首先，雙方將展開深度技術整合，結合 VOLVO PENTA 液冷式高效能電池子系統與熙特爾自有的 EMS 能源管理平台，聯合開發 270kWh 及 540kWh 等級之行動式快充一體機，專為工業用電動工具車與高功率應用場景所設計，目標打造高可靠、高效率之智慧快充解決方案。

其次，熙特爾與 VOLVO PENTA 將共構區域通路與市場布局，合作產品將優先透過 VOLVO PENTA 現有亞太經銷網絡進行導入，並授權熙特爾負責台灣、韓國與東南亞十國之產品推廣與在地營運落地，加速產品商業化與區域技術導入的深度與廣度。

此外，雙方亦將推動品牌聯名策略，合作產品將標示「Powered by VOLVO PENTA」品牌識別，藉此體現全球動力技術領導品牌的技術背書，並結合熙特爾在地化製程與整合能力，創造雙品牌加值效益與市場信賴度，提升在智慧電力與儲能轉型領域之品牌影響力。

雙方預計針對以下應用場景進行產品落地與推廣，包括建築與基礎建設工地之臨時供電與快充需求、工業電動車與物流車隊的高效充電應用、偏遠與離網地區之電力自主供應解決方案，以及租賃型儲能與臨時電力需求場景，服務對象涵蓋營運商、政府機構及能源服務業者。

根據規劃，首款產品原型將於2025年完成，2026年進入量產與商轉階段。雙方並將展開技術平台的標準化與產品線擴充計畫，建立長期合作架構與共同技術藍圖，深化雙方在亞太市場的戰略布局與持續創新能力。

熙特爾表示，VOLVO PENTA 為全球電動化與動力應用的標竿企業，能夠促成本次策略合作，不僅展現熙特爾在儲能系統整合領域的技術實力，更彰顯其於亞太市場的商業潛力與營運能力。此項合作不僅止於產品開發，更將奠定雙方於能源轉型浪潮中共同打造智慧電力網絡的起點，成為亞太區電力數位化與電動化進程的重要推手。