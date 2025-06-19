群益證攜手復華投信 論壇掘金日本「護城河」龍頭企業

在2025年波克夏股東大會上，股神巴菲特公開宣示將長期持有日本五大商社的股票，並強調「50年都不會賣」，展現對日本經濟改革和企業文化的高度信任。為協助投資人搶先掌握此波日股機會，群益金鼎證券攜手復華投信，6月19日舉辦「巴菲特指路，鎖定日股新星論壇」，現場邀請重量級專家，深度解析日股趨勢，提供投資人最即時、最權威的投資見解。

在論壇上，群益投顧資深研究員曾馨玉分享對日本經濟的樂觀展望，預測2025年經濟成長率將年增0.8%，高於2024年的0.2%，這主要來自於內需的支持。此外，隨著企業獲利增長超過10%，薪資的上升將進一步促進消費，加上日本央行緩升息及長期資金流入，日股走勢具多頭行情基礎。

投資趨勢方面，曾馨玉分析，川普新一輪關稅政策對汽車與電子股帶來壓力，同時日圓升值亦抑制出口。然而，著眼中長期，資金逐漸轉向非美國市場的配置需求將持續增長，具護城河的龍頭股、可轉嫁成本的成長股，將優先吸引資金青睞。

投資人可關注以下幾類股票，包括具高股息配發率和資源定價能力的五大商社；其次是受益於國防預算提升的軍工股；此外，投資人亦可留意因台積電熊本二廠拉貨高峰而受惠的半導體設備股，以及如任天堂和卡普空等推出新品的IP遊戲股。

復華投信投資經理彭衍翰則從企業基本面切入，點出日股的關鍵優勢在於許多公司擁有強大的「護城河」，其品牌實力與競爭門檻難以被輕易超越。以任天堂、索尼、日立、三菱重工、及佳能等為代表。這些企業不僅在國內市場具領先地位，同時積極拓展海外市場，不斷成長的海外營收與客戶數，持續鞏固著其全球產業龍頭地位。例如，索尼是全球消費性影音電子設備的製造龍頭；任天堂在全球遊戲產業居領導地位，近期更受惠於市場對Switch 2新機上市的樂觀預期；而三菱重工在全球推動國防自主化的浪潮下，其業績與股價亦呈現飛躍性成長。

彭衍翰也引用股神巴菲特的投資哲學，指出巴菲特自2020年起大舉投資日本五大商社，正是看重其具備「護城河」優勢，認為擁有難以被競爭者超越的企業，長期投資報酬更具潛力。數據顯示，日本護城河優勢龍頭企業指數的長期績效表現優異，近五年（截至2025/4/30）報酬率達169.9%，超過東證報酬指數與日經225報酬指數達60%以上，充分應證「護城河」企業的投資價值。

面對川普關稅風暴與日股投資魅力再現，群益金鼎證券作為金融服務的領航者，始終致力於提供專業且具前瞻性的投資建議，尊重並回應客戶的需求，力求成為客戶最值得信賴的「財富創造者」與「健康陪伴者」。未來，將持續以誠信和專業精神，攜手客戶共繪財富成長的美好藍圖，在瞬息萬變的市場中，敏銳捕捉最佳投資機會。